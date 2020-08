Němečtí obchodníci se bojí krachů z druhé vlny koronakrize | E15.cz

Lidé podle německých statistiků vydali během března, dubna a května o deset procent méně peněz než v době před krizí. Naopak prodeje v zásilkových službách a internetových obchodech rostou o desítky procent. Tržby v klasických kamenných obchodech ale padaly i v červnu, kdy německý statistický úřad zaznamenal meziměsíční propad tržeb o 1,6 procenta. Nejhůře byly zasaženy obchody s textilem, obrovské výpadky ale hlásí i obchodní domy a nákupní galerie. Společnost Kaufhof, která vlastní obchodní domy v centrech měst po celém Německu, už oznámila, že je na hranici přežití a některé provozy zřejmě bude muset uzavřít.

Vlna bankrotů ale zatím nepřichází. HDE je přesvědčen, že ani nepřijde, pokud se lidé vrátí ke svým nákupním zvykům z minulosti a nebudou se bát chodit do obchodů. To ale předpokládá dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Proto také obchodníci s obavami sledují nárůst počtu nemocných, jímž Německo podobně jako Česko v posledních týdnech prochází. Počet nakažených se dostal až na hranici 900 lidí denně, což je nejvíce od května letošního roku.

„Velmi mě zneklidňuje, že mnoho lidí už přesně nedodržuje doporučená opatření a že počet nakažených roste,“ řekl prezident HDE Josef Sanktjohanser, který také vyzval Němce, aby byli odpovědnější a nespustili druhou vlnu nákazy, která by zřejmě byla nejen pro obchodníky osudná. „Nedopusťte, abychom zničili to, čeho jsme dosáhli.“

Německá ekonomika se podle Eurostatu ve druhém čtvrtletí smrštila o 10,1 procenta, počet nezaměstnaných vyskočil o půl milionu na celkových 2,91 milionu lidí. To nejhorší ale podle všeho teprve přijde. Spolková agentura práce (BA) odhaduje, že největší vlna krachů dorazí na podzim, kdy by také počet lidí bez práce mohl překonat psychologickou hranici tří milionů osob.

V současnosti je totiž řada firem včetně kamenných obchodů před bankrotem ochráněna vládními opatřeními, do 30. září například neplatí zákonná povinnost vyhlašovat konkurz, přestože se firma topí v dluzích. Pokud by do takto rozjeté krize ještě vpadla druhá vlna nákazy s plošnými uzávěrami veřejných prostor, byl by to pro desítky tisíc podnikatelů definitivní konec.

Autor je spolupracovník redakce