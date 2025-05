Nevím, reagoval Trump na dotaz, zda musí dodržovat ústavu

„Není to něco, co bych plánoval. Chci mít čtyři skvělé roky a předat to někomu, ideálně skvělému republikánovi, skvělému republikánovi, který v tom bude pokračovat,“ uvedl osmasedmdesátiletý politik, který v minulosti několikrát naznačil, že by znovu kandidovat mohl.

Jako své možné nástupce Trump zmínil viceprezidenta J.D. Vanceho a ministra zahraničí Marka Rubia.

V jiné části rozhovoru byl americký prezident dotazován na imigraci a případ Salvadorce Kilmara Ábrega Garcíi, kterého jeho administrativa omylem vyhostila a nyní je ve vězení ve své rodné zemi. Americký nejvyšší soud vládě nařídil „uskutečnit a usnadnit“ Garcíův návrat do USA.

V souvislosti s migrací si Trump postěžoval, že byl zvolen proto, aby lidi, kteří do USA přišli nelegálně, vrátil do zemí původu, ale rozhodnutí soudů ho v tom brzdí. Reportérka se ho pak zeptala, jestli i při množství soudních procesů, které s sebou vyhoštění migrantů může vést, nemusí jako prezident dodržovat ústavu USA. „Nevím,“ reagoval Trump s tím, že má skvělé právníky, kteří se budou řídit rozhodnutím nejvyššího soudu.