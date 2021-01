Nizozemci se bouří proti lockdownu. V zemi zuří násilné nepokoje | E15.cz

Top události

Slzný plyn a 150 zatčených

V Nizozemsku bylo v noci na dnešek zatčeno více než 150 lidí po násilných střetech s bezpečnostními složkami. V Rotterdamu musela policie k rozehnání demonstrantů použít slzný plyn a varovné výstřely. Občanské nepokoje jsou hlášeny též z Amsterdamu, Haagu či Amersfoortu. Nizozemci se už třetí den v řadě aktivně bouří proti restriktivním opatřením a nočnímu zákazu vycházení. Nizozemský premiér Mark Rutte násilnosti odsoudil. V zemi s asi sedmnácti miliony obyvatel bylo téměř milion lidí pozitivně testováno na COVID-19. S virem zemřelo přes 13 500 osob.

Yellenová a Blinken potvrzeni

Janet Yellenová je novou ministryní financí USA ve vládě Joea Bidena. Ve funkci ji v pondělí schválil americký Senát. Hlasovalo pro ni 84 senátorů ze sta. Yellenová je historicky první ženou, která daný úřad bude zastávat. Potvrzen byl rovněž Antony Blinken v úloze nového ministra zahraničí. Yellenová v minulosti řídila americkou centrální banku (Fed) a patří k nejvýraznějším postavám mezi současnými americkými ekonomy. Ve vysokých finančnických funkcích se pohybuje již od dob administrativy prezidenta Billa Clintona.

Z trhů a burz

Divoké pondělí pro akcie

Trhy ve Spojených státech zažily divoký úvod týdne. Akcie během pondělí nejprve prudce poklesly, aby vzápětí opět vzrostly. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite nakonec uzavřely obchodování na nových rekordech. První se zvýšil o 0,36 procenta a druhý o 0,69 procenta. Pouze index Dow Jones se snížil, a sice o 0,12 procenta. O téměř tři procenta posílil bitcoin. Dramatickou jízdu mají za sebou také evropské burzy, které se však ve finále těžce propadly. Panevropský index STOXX Europe 600 oslabil o 0,83 procenta. Více než jeden a půl procenta odevzdal německý DAX i francouzský CAC.

Delta povolá nazpět stovky pilotů

Americké aerolinky Delta Air Lines plánují do léta přivést zpátky do aktivní služby nejméně 400 pilotů. Informuje o tom server CNBC. Společnost se tak pozvolna připravuje na návrat do normálního provozu. Delta kvůli sníženému objemu letů v roce koronakrize „uzemnila“ přibližně 1700 svých mladých pilotů, kterým je vyplácena snížená mzda. Nyní chce některé z nich opět zapojit do tréninku, aby byli připraveni na léto 2022. Na investory tato zpráva nicméně dojem neudělala. Akcie firmy se včera snížily o 2,75 procenta a aktuálně se obchodují za 38,9 dolaru za akcii.

Video dne

„Investoři: Zvolte si Francii!“

Francouzský prezident Emmanuel Macron se pokouší přesvědčit, že jeho země je nejlepší volbou pro zahraniční investory.

