Nokia zruší až 10 tisíc pracovních míst. AstraZeneca je bezpečná | E15.cz

Top události

Lepší výhled pro Francii

Francouzská ekonomika se letos zotavuje z koronakrize rychleji než se čekalo. Uvedla to včera francouzská centrální banka Banque de France. Na základě jejích odhadů by měl HDP v roce 2021 vyrůst o 5,4 procenta, více než ve většině evropských zemí. Výrazné oživení má přijít zejména ve druhé polovině roku. Nezaměstnanost by se měla pohybovat kolem devíti procent, místo původně očekávaných 10,7 procenta. Pokud jsou tyto predikce správné, vrátí se francouzské hospodářství na úroveň před pandemií na jaře 2022. Ve Francii funguje volnější forma lockdownu. Vláda omezila pouze volnočasové aktivity občanů a sektor pohostinství. Zbytek byznysu nechala běžet.

Evropský regulátor se zastal AstraZeneky

Vakcína od britsko-švédské farmaceutické společnosti AstraZeneca je bezpečná. V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by způsobovala krevní sraženiny. Řekla to v úterý šéfka Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) Emer Cookeová. Přínos očkování touto látkou podle ní stále převažuje nad možnými riziky. Používání vakcíny od AstraZeneky v uplynulých dnech zakázala více než desítka zemí Evropské unie, včetně Německa, Francie a Itálie kvůli úmrtím několika pacientů. V Česku nebo Británii se ale touto látkou očkuje dále. EMA nadále zkoumá možné vedlejší účinky vakcíny a své vyhodnocení by měla zveřejnit ve čtvrtek.

Z trhů a burz

Akcie uzavřely smíšeně, čeká se na verdikt centrálních bank

Akciové burzy ve světě se během úterý na směru neshodly. Řada investorů pravděpodobně vyčkává na výsledek zasedání centrálních bank. Tento týden jedná o své měnové politice americký Fed, britská Bank of England a japonská Bank of Japan. Americké indexy S&P 500 a Dow Jones uzavřely obchodování ve ztrátě 0,16, respektive 0,39 procenta. Nasdaq Composite se ale zvýšil o 0,09 procenta. Panevropský benchmark STOXX Europe 600 se zvedl o 0,88 procenta. Německý DAX přidal 0,66 procenta, francouzský CAC 40 zpevnil o 0,32 procenta a britský FTSE 100 vyrostl o 0,8 procenta.

Nokia bude propouštět

Finská telekomunikační společnost Nokia hodlá v příštích dvou letech zrušit až 10 tisíc pracovních míst. Chce tímto způsobem snížit náklady, aby mohla lépe konkurovat svým rivalům švédskému Ericssonu nebo čínskému Huawei, kteří ji předběhli v budování sítí páté generace (5G). Ušetřené peníze Nokia investuje převážně do výzkumu 5G, digitální infrastruktury a cloudových služeb. V současné době finský gigant zaměstnává kolem 90 tisíc lidí. Akcie Nokie včera mírně vzrostly o 0,08 procenta na 3,62 eura.

Tweet dne

Russian President Vladimir Putin knew of and likely directed a Russian effort to manipulate the 2020 U.S. presidential election to benefit former President Donald Trump https://t.co/m8JhPEbF3U pic.twitter.com/ivPM4rOwtY — Reuters (@Reuters) March 17, 2021

„Ruský prezident Vladimir Putin věděl a zřejmě i řídil ruské snahy o zmanipulování amerických prezidentských voleb v roce 2020 ve prospěch exprezidenta Donalda Trumpa.“

Americké tajné služby v úterý zveřejnily šokující odhalení o ruském vměšování do volby hlavy Spojených států. Podle agentury Reuters může tato zpráva vést k dalším západním sankcím proti Kremlu. Trump mezitím stále nevyloučil svoji opětovnou kandidaturu na prezidenta v roce 2024. Rozhodne se prý po volbách do Kongresu příští rok.

Stane se dnes