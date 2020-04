Norský miliardář čelí podezření z vraždy | E15.cz

Sám Hagen, jehož majetek činí podle tamního byznysového magazínu Kapital v přepočtu pět miliard korun, přitom v říjnu roku 2018 tvrdil, že jeho manželka Anne-Elizabeth Falkevik byla unesena.

Doložit se to snažil i údajným písemným požadavkem výkupného v hodnotě deseti milionů dolarů (249 milionů korun), které mělo být vyplaceno prostřednictvím virtuální měny monero. Ta na rozdíl od bitcoinu zajišťuje jejím držitelům naprosto anonymitu, jednotlivé transakce nejsou v porovnání s nejrozšířenější kryptoměnou dohledatelné ve veřejné účetní knize. Události ale nyní nabraly z pohledu Hagena nečekaný směr.

„Po osmnácti měsících vyšetřování policie došla k závěru, že má důvod podezírat Toma Hagena z vraždy, respektive z podílu na ní,“ uvádí policejní právnička Aase Kjustad Eriksson. Hagena proto před pár dny zadržela. To norská legislativa umožňuje i v případě podezření. Zadržovat Hagena může několik týdnů. Bližší šetření s ním by mělo začít příští týden.

„K žádnému únosu ani vyjednávání nedošlo,“ dodává vyšetřovatel Tommy Broeske. Hagenův právník Svein Holden nicméně veškerá nařčení odmítá. „Můj klient důsledně trvá na tom, že s celou záležitostí nemá nic společného,“ říká Holden.

Sedmdesátiletý norský miliardář patří mezi dvě stě nejbohatších občanů své země. V roce 1992 spoluzaložil společnost Elkraft AS, která se zaměřuje na výrobu a distribuci elektřiny.

Pokud by ale byla pravdivá verze s únosem Anne-Elizabeth Hagenové a hypotetický pachatel by opravdu digitální mince monero na podzim roku 2018 obdržel, nyní by se ze svého bohatství příliš neradoval. Hodnota monera je v porovnání se situací před rokem a půl zhruba poloviční.