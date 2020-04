Koronavirus má pomoci porazit i blockchain | E15.cz

Kvůli tomu, že se na její správě obvykle podílejí na sobě nezávislé počítače umístěné po celém světě, je mimořádně složité takovou databázi hacknout. Tyto vlastnosti by se daly využít při vývoji nejrůznějších mobilních aplikací sloužících jako certifikát, že dotyčný jedinec absolvoval test na koronavirus s negativním výsledkem.

Klíčové je, že kvůli bezpečnostní architektuře blockchainu by na něm uložená data teoreticky mohly brát jako relevantní i státní úřady. S podobnými ambicemi vyvíjí své projekty například berlínský start-up Spherity nebo badatelé na univerzitě Villanova v Pensylvánii. Praktické využití je zřejmé: při cestách do zahraničí nejspíš bude řada států vyžadovat potvrzení o absolvování testu na koronavirus. A v 21. století se nabízí nespoléhat na zfalšovatelné papírové lejstro. Na druhou stranu – blockchain existuje přes deset let a kromě kryptoměn dosud žádné jiné masové využití nenašel. Nic na tom nezměnily ani opakované mantry, jak principy decentralizované účetní knihy změní svět.

I kdyby však myšlenka „koronavirového digitálního pasu“ dospěla do své realizace, nastane příležitost pro zhmotnění obav ze špehování občanů. Ty lze samozřejmě mírnit slovy o naprosté anonymizaci dat, případně zveřejněním zdrojového kódu aplikace. Orwellovsky zaměřené oko by si ale všimlo, že ke stále více činnostem je v době koronakrize potřeba propustka, čímž se občan dostává pod stále větší kontrolu. Jak ale nedávno uvedla agentura Bloomberg s odkazem na obavy z digitálního Velkého Bratra: možna nabízí lepší metaforu pro současnost Franz Kafka než George Orwell.

Důvodem je nepřehledné množství vzájemně ne vždy zcela komunikujících nástrojů digitální kontroly. Hodí se dodat: Ke komu byste se vlastně dovolali, kdybyste chtěli reklamovat údaje v databázi, která nemá žádného hlavního správce? Zní to jako pěkná kafkárna.