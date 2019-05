Novopečený ukrajinský prezident bojuje o parlament i Donbas | E15.cz

První týden po inauguraci ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského naznačil, jak náročné výzvy ho už v nejbližší době čekají. Musí se vypořádat s přípravou předčasných parlamentních voleb. Sobotní verdikt Mezinárodního soudu pro námořní právo, že Rusko má osvobodit zajaté ukrajinské námořníky, znovu namířil světovou pozornost na konflikt obou zemí. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by Moskva vůči Zelenskému plánovala projevit vstřícnost.

Nový prezident uvedl, že propuštění námořníků, zajatých během loňského incidentu v Kerčském průlivu, by mohlo být prvním signálem o připravenosti Ruska ukončit konflikt. „Uvidíme, jakou cestu si v Kremlu vyberou,“ dodal. Moskva ale soudní proces ignorovala a i po oznámení verdiktu trvá na svém výkladu. Ukrajinci podle ní nelegálně vpluli do jejích vod a řešení sporu údajně není v jurisdikci soudu.

Ani další dění nenasvědčuje tomu, že by se vzájemné vztahy sousedů oteplovaly. Od voleb si představitelé zemí přes média posílají silácké vzkazy týkající se rozhodnutí Moskvy poskytnout ruský pas obyvatelům separatistických území. Prezident Vladimir Putin Zelenskému ani negratuloval k inauguraci. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova mu poblahopřeje v případě, že napraví vztahy s proruskými separatisty v Donbasu.

Zelenskyj zatím však vysílá smíšené signály ohledně plánů na řešení konfliktu, který si ukrajinská veřejnost přeje co nejrychleji ukončit. Původně sliboval dohodu s Kremlem. Bezprostředně po slavnostní přísaze vyzval Spojené státy, aby zpřísnily protiruské sankce. „Toto je rétorika, která Ukrajině problém jihovýchodu vyřešit nepomůže,“ varoval Peskov. Zelenskyj zároveň ve spolupráci s evropskými partnery usiluje o obnovu mírových rozhovorů v normandském formátu. Moskva svou účast podmiňuje existencí reálné naděje na hmatatelný výsledek jednání.

Politický nováček se přitom musí soustředit i na ryze domácí záležitosti. Část ukrajinských poslanců předala koncem minulého týdne ústavnímu soudu žádost o přezkum prezidentského dekretu, kterým Zelenskyj rozpustil parlament. Volby do legislativního orgánu byly původně plánované na říjen, ale Zelenskyj je vypsal už na 21. července. Průzkumy naznačují, že s ním spojená strana Sluha lidu by v nich mohla získat nejvíce křesel, což by mu usnadnilo plnění předvolebních slibů. Dosavadní parlament měl nízkou důvěru obyvatel, jeho rozpuštění schvalují skoro tři čtvrtiny Ukrajinců.

Prezident se ještě před letním hlasováním neúspěšně pokusil změnit volební systém ze smíšeného na poměrný. Tvrdí, že současný způsob nahrává korupci. Experti ale upozorňují na to, že změny by zvýšily naděje na úspěch s ním spřízněné strany.