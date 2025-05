Kdy by měla „národní nouzová situace“ začít platit, není podle Die Welt zatím jasné. Vyvolat se ji kancléř podle listu rozhodl, aby mohl aktivovat článek 72 Smlouvy o fungování Evropské unie, která umožňuje členským zemím odklonit se

„Spolkový kancléř nechce vyhlásit žádný národní nouzový stav,“ uvedl na dotaz deníku Bild mluvčí německé vlády Stefan Kornelius. Informaci popřel také na dotaz agentury Reuters. Die Welt psal o vyhlášení nouzové situace, mluvčí popřel vyhlášení nouzového stavu.

Merz, který se stal v úterý desátým kancléřem spolkové republiky, dlouhodobě upozorňoval, že jeho kabinet okamžitě po nástupu do funkce zpřísní boj proti nelegální migraci. Už ve středu ministr vnitra Alexander Dobrindt rozhodl, že napříště mohou být na pozemních hranicích odmítáni i migranti, kteří chtějí v Německu požádat o azyl. Zároveň oznámil, že zvýší počet spolkových policistů na hranicích. Výjimkou při odmítání na hranicích mají být podle Dobrindta nyní jen „zranitelné skupiny“, jakou jsou děti a těhotné ženy.

Dobrindt podle svých slov zrušil ústní příkaz z roku 2015, který odmítání žadatelů o azyl přímo na hranicích neumožňoval. V roce 2015 se Německo potýkalo s migrační krizí, kdy do země po takzvané balkánské stezce přicházely stovky tisíc migrantů, převážně Syřanů prchajících před válkou ve své zemi.

Opatření už jsou znát

Zpřísnění opatření na hranicích ohlášená Dobrindtem ve středu se podle německých médií začala projevovat na hranicích už dnes, a to včetně česko-saské a česko-bavorské hranice.

Podle mluvčího spolkové policie v Bavorsku, které sousedí s Českem a Rakouskem, cestující nová opatření pocítí. „Dbáme na to, aby omezení byla co možná nejmenší,“ uvedl. „Ale samozřejmě budeme více kontrolovat a to cestující pocítí,“ dodal. Bavorský premiér Markus Söder dnes označil rozhodnutí ministra vnitra za „obrat v azylové politice“. „Vrátili jsme se zase ke stavu jako před rokem 2015,“ dodal. Před deseti lety vrcholila v Německu takzvaní migrační krize, při níž do země putovaly statisíce uprchlíků, především Syřanů.

Český premiér Petr Fiala ve středu ujistil, že případné komplikace vyplývající ze zpřísnění kontrol bude česká vláda řešit. „Německo postupuje podle svého zákona o azylu. Připravované změny jsou podobné těm, které navrhujeme,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Změny zákonů prosazované českou vládou mají podle něj mimo jiné zlepšit přehled o pohybu a pobytu žadatelů o azyl a nelegálních migrantů.

Německo kvůli nelegální migraci kontroluje už od roku 2015 hranice s Rakouskem. V říjnu 2023 přibyly kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. Loni v září se spolková policie objevila také na hranicích s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem, a kontroluje tak více či méně intenzivně celou pozemní hranici. Německo je přitom členem takzvaného schengenského prostoru volného pohybu, v němž by na vnitřních hranicích kontroly být neměly. Současné kontroly jsou nahlášené u Evropské komise do 15. září.