NYT: Trump chystal útok na Írán, v poslední chvíli si ho ale rozmyslel | E15.cz

Spojené státy se chystaly v noci na pátek zasáhnout několik cílů v Íránu v odplatě za sestřelení amerického dronu íránskými revolučními gardami. Vojenské údery schválil americký prezident Donald Trump, ale nakonec je sám na poslední chvíli odvolal, vyplývá z informací deníku The New York Times (NYT). Podle íránských vládních zdrojů Trump prostřednictvím Ománu na hrozící útok Íránce předem upozornil.

Íránské revoluční gardy ve čtvrtek sestřelily americký bezpilotní stroj RQ-4 Global Hawk za 130 milionů dolarů (téměř tři miliardy korun). Americká armáda tvrdí, že se incident odehrál v mezinárodním vzdušném prostoru.

Podle revolučních gard byl stroj sestřelen, když sbíral data nad íránským územím. Teherán chce záležitost řešit na půdě OSN.

Trump původně schválil údery na několik cílů, jako jsou radar a raketové baterie, uvedl americký list s odvoláním na informované zdroje z americké administrativy.

USA se chystaly udeřit před dnešním rozbřeskem. Letouny už byly ve vzduchu a lodě na svých pozicích, ale ve chvíli, kdy přišel příkaz k zastavení akce, ještě nebyly žádné střely odpáleny, cituje NYT svůj zdroj.

Podle agentury Reuters není jasné, zda zrušení úderů pramení z toho, že si je Trump rozmyslel, z obav administrativy ohledně logistiky nebo ze strategie.

Agentura Reuters dnes citovala íránský vládní zdroj, podle něhož Trump prostřednictvím Ománu předem Írán varoval před hrozícím útokem. „Trump ve svém vzkazu uvedl, že je proti válce proti Íránu a že chce s Teheránem jednat o různých tématech... dal na odpověď určitý čas, ale Írán v rychlé odpovědi sdělil, že o této věci musí rozhodnout vůdce ajatolláh Alí Chameneí,“ citoval Reuters jeden svůj íránský zdroj. Další agentuře sdělil, že Írán "dal jasně najevo, že vůdce je proti jakýmkoli rozhovorům (s USA), ale že se k němu vzkaz dostane, aby mohl rozhodnout". Chameneí prý v odpovědi ománskému zástupci sdělil, že „jakýkoli útok na Írán bude mít regionální a mezinárodní důsledky“.

Konflikt kolem dronu je provázen sporem o tom, kde přesně byl stroj sestřelen. Íránské ministerstvo zahraničí tvrdí, že Teherán má "nevyvratitelný důkaz", že letadlo vstoupilo do íránského vzdušného prostoru. Náměstek ministra zahraničí Abbás Araghčí v noci na dnešek v telefonátu se švýcarským velvyslancem v Teheránu, jehož úřad zastupuje americké zájmy, vznesl protest proti USA. „Trosky dronu byly nalezeny v íránských teritoriálních vodách,“ sdělil Araghčí velvyslanci Markusovi Leitnerovi.

„Pan Araghčí vyzval americké jednotky, aby respektovaly námořní a vzdušnou hranici Íránu, není to poprvé, co Američané letěli v íránském prostoru, stalo se to už několikrát,“ stojí v prohlášení ministerstva zahraničí. Araghčí prý velvyslanci řekl, že Írán nechce válku, ale že bude své území proti jakékoli agresi bránit. Leitner údajně slíbil, že vzkaz předá americké vládě. Na dnešek byl pozván na íránské ministerstvo zahraničí, které mu hodlá předat detaily o incidentu.

Vztahy mezi USA a Íránem jsou na bodě mrazu od minulého roku, kdy Trump oznámil, že Spojené sáty odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Následně Washington uvalil na islámskou republiku nové sankce. Teherán v reakci sdělil, že v červenci přestane ustanovení dohody dodržovat, a v posledních dnech zintenzivnil produkci nízko obohaceného uranu. Obohacování uranu je nezbytným mezikrokem na cestě k výrobě jaderné zbraně.