Módnímu gigantu LVMH se daří. Má vyšší prodeje než před pandemií | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Pohyb zboží přes Lamanšský průliv se zrychlil

Obchod mezi Velkou Británií a Evropskou unií se v únoru částečně vzpamatoval z prudkého lednového propadu o 41 procent. Na základě dat, které v úterý zveřejnil britský centrální statistický úřad se export z ostrovního království do EU v únoru zvýšil o 46,6 procenta na 11,6 miliardy liber, tedy asi 346 miliard korun. Orgán však zároveň uvedl, že vývoz je stále slabší než ve stejnou dobu před rokem, kdy ještě měla Británie přístup na jednotný evropský trh. A ještě hůře je na tom dovoz ze zemí EU. Stanice BBC uvedla, že kromě nových pravidel po brexitu za to mohou především přetrvávající protipandemické restrikce.

Americká a britská vojska opouštějí Afghánistán

Spojené státy letos postupně stáhnou všech svých 2500 vojáků z Afghánistánu. Nestihnou to však k 1. květnu, jak slíbila předchozí administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Současný šéf Bílého domu Joe Biden stanovil nový termín na 11. září, kdy si USA připomenou 20. výročí od teroristických útoků na Světové obchodní centrum a Pentagon. Americká vojska budou podle deníku The Times následovat v odchodu ze země také britské jednotky. Bez americké podpory by pro ně bylo obtížné v Afghánistánu dál operovat. Britové mají na území blízkovýchodního státu 750 vojáků.

Z trhů a burz

Evropské akcie rostly, americké uzavřely smíšeně

Akciové burzy ve Spojených státech se v úterý na směru neshodly. Dařilo se zejména technologickým firmám, naopak třeba farmaceutická společnost Johnson & Johnson propadla kvůli obavám o bezpečnost její vakcíny proti koronaviru. Index S&P 500 vzrostl o 0,33 procenta a dosáhl nového maxima. Nasdaq Composite zpevnil o 1,05 procenta. Dow Jones se ale o 0,2 procenta snížil. Evropské trhy mírně posilovaly. Nejvíce vyrostl francouzský index CAC 40, a sice o 0,36 procenta. Německý DAX přidal 0,13 procenta a britský FTSE 100 uzavřel v zisku 0,02 procenta.

Luxusní zboží je zpět, pomohla mu Asie

Trh s luxusním zbožím se zotavuje z koronakrize rychleji než se čekalo, upozorňuje agentura Bloomberg. Francouzský koncern LVMH, pod který spadají známé módní značky Moët Hennessy a Louis Vuitton, v úterý oznámil vynikající čtvrtletní hospodářské výsledky, které dokonce předčily výkon společnosti z roku 2019. Celkové tržby korporace za první tři měsíce letošního roku vzrostly o osm procent, přičemž LVMH těží především z prodejů v Asii, kde se odbyt v prvním čtvrtletí zvedl dokonce o 86 procent. V USA vyrostl o 23 procent. Naproti tomu evropský trh zůstává v mínusu.

Tweet dne

Čínský nebo český ministr?https://t.co/rf2Iek9h0a — Jan Novotny (@JanNovotny) April 13, 2021

Česko bude mít nového šéfa diplomacie.

Stane se dnes