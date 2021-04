Francouzští vinaři: Letošek je pohroma, osmdesát procent vinic poničil mráz | E15.cz

Nejen pandemie, teď i počasí. Produkci francouzských vinařů poničil nedávný silný mráz, o letošním ročníku mluví jako o další pohromě. Mrazy postihly téměř osmdesát procent vinic včetně těch ve slavných oblastech, jako jsou Burgundsko, Bordeaux, Champagne či údolí Rhôny. Napsal o tom deník The Independent.

Nenadálý prudký pokles teplot přišel ve velice nevhodnou dobu, protože mu předcházelo teplé období, během nějž vinná réva začala pučet. Vinaři kvůli tomu po celé zemi na vinicích zapalovali ohně, aby rostliny ochránili. Většinou ale neuspěli.

„Slyšel jsem to někoho přirovnávat ke smrti v rodině. Může se to zdát dětinské, ale já se zhruba tak nějak cítím. Porozumět tomu asi mohou jen vinaři, protože my na těch vinicích se slzami v očích stáli,“ popsal v deníku Le Figaro smutek kvůli zmrzlé révě Eric Pastorino, který šéfuje sdružení vinařů z oblasti Côtes de Provence. Mráz pdle jeho kolegů zničil největší plochu vinic za poslední půlstoletí.

Kromě vinic mráz silně poškodil i kvetoucí mandloně, zničil pole s řepou a řepkou. „Je to opravdu těžké. Mám pocit, že mě to srazí na kolena. Všechny moje stromy jsou mrtvé, obávám se, že jsem přišel o celou úrodu,“ citovala agentura AFP majitele mandloňových sadů Davida Joulaina.