Grenfell Tower: Čtyři roky od londýnského inferna | E15.cz

Aktivisté, přeživší a pozůstalí se dnes účastní mnoha akcí, které připomínají oběti i stovky lidí, kteří kvůli požáru přišli o domov. Hlavní zádušní mše se však budou konat online.

Přeživší a pozůstalí jsou i čtyři roky po neštěstí nespokojeni s tím, jak se úřady s událostí vypořádávají. Zklamání z nedostatečného pokroku a „odepření rychlé spravedlnosti“ vyjádřil například 24letý Tiago Alves, kterému se podařilo 14. června 2017 před požárem uprchnout z bytu číslo 105 ve 13. podlaží společně s otcem, matkou a mladší sestrou.

Doporučení z první fáze vyšetřování požáru nebyla naplněna a ve vládním programu, který nedávno představila královna Alžběta II., chyběla zmínka o sociálním bydlení. „Uskutečňování doporučení a bílá kniha o sociálním bydlení jsou pro nás důležité, abychom měli pocit, že nastal pokrok,“ řekl Alves televizi Sky News. „Protože trestněprávní vyšetřování nemůže pokročit, dokud není dokončeno šetření, máme pocit, že je nám upírána rychlá spravedlnost,“ řekl Alves. „Stále nemáme pocit, že jsme nějak blíže dosažení spravedlnosti, kterou si zaslouží zemřelí. Zkrátka máme pocit, že to dlouho trvá,“ dodal.

Mnozí přeživší a aktivisté zdůrazňují, že vláda stále nezabezpečila před nebezpečnými požáry statisíce výškových domů s podobnými bezpečnostními nedostatky, a že tak s lidmi hraje „ruskou ruletu“. Hořlavý materiál, který byl použit k izolaci Grenfell Tower, je podle někdejšího obyvatele 16. podlaží budovy Eda Daffarna nadále „receptem na katastrofu“. „Pokud tento materiál neodstraní z budov, nastane další Grenfell,“ cituje deník The Guardian Daffarna, který předvídal možný požár domu s městskými byty osm měsíců předem v komunitním blogu.

Minulý měsíc byli kvůli požáru jiného domu na východě Londýna s opláštěním z kompozitního hliníkového materiálu (ACM) hospitalizováni tři lidé a desítky jich musely být ošetřeny kvůli nadýchání zplodin. Požár se rychle rozšířil na tři podlaží přes dřevěné balkony.

Poslední vládní údaje ukazují, že 217 výškových obytných budov s obložením z ACM stále nebylo zcela zabezpečeno a 36 budov stále čeká na zahájení prací. Stovky tisíc dalších bytů mají jiné bezpečnostní nedostatky. Vláda na jejich odstranění vyčlenila pět miliard liber (téměř 148 miliard korun), ale britští poslanci odhadují, že konečný účet bude třikrát vyšší.

Veřejné vyšetřování loni odhalilo, že výrobci obložení a izolace si byli vědomi rizik, která představují nabízené materiály, a přesto je nadále nabízeli. Toto vyšetřování pravděpodobně nebude dokončeno do příštího roku a policie vyšetřující případné trestné činy včetně neúmyslného zabití nebude moci prokuraturu požádat o vznesení obvinění, dokud nebude vypracována konečná zpráva.

Ačkoli výškový dům Grenfell Tower by měl být podle stavebních inženýrů a úřadů zdemolován, 41letý Marcio Gomez usiluje o přeměnu ruin 24podlažní budovy ve výškovou zahradu. Plán Gomese, jehož syn Logan se v důsledku požáru narodil mrtvý, přitom podle deníku The Times podporuje sdružení Grenfell Next of Kin, které zastupuje rodiny 31 obětí.