Očkovací pasy mohou zachránit cestovní ruch. Část EU je odmítá | E15.cz

Evropskou unii rozděluje spor o zavedení očkovacích pasů neboli jednotných dokladů, které by umožnily lidem očkovaným proti COVID-19 opět volně cestovat. Řecko a několik dalších jižních zemí, jejichž ekonomika je převážně založena na cestovním ruchu, chtějí zavedení koronapasů co nejdříve. Naopak některé bohatší státy unie jako Německo a Francie a bývalý člen Británie jsou zatím proti. Konflikt by se měl řešit na nadcházejícím summitu EU, který začíná ve čtvrtek.

Česko se staví spíše na stranu pro. „Inspiraci můžeme hledat v Izraeli, který takový pas zavedl. Chceme občanům urychlit návrat k normálnímu životu, na který byli zvyklí,“ řekl serveru E15.cz ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Současně ale přiznal, že nemá tušení, kdy by takové dokumenty mohly být schváleny. „Experti si musejí teprve ověřit některé informace, postupy a následně je převést do bezpečných databází,“ uvedl Petříček.

Skomírající sektor cestovního ruchu by koronapasy jistě uvítal. Data od cestovních kanceláří naznačují, že mnozí Evropané cestovat chtějí.

Největší cestovní společnost na kontinentu – britsko-německá TUI Group – v tuto chvíli eviduje na letošní léto 2,8 milionu rezervací, a to navzdory skutečnosti, že se průměrná cena zájezdu zvýšila oproti létu 2019 o dvacet procent a ve většině lokalit zůstávají v platnosti antikoronavirové restrikce.

Rozhořčené Řecko

Zejména řečtí politici jsou ve své rétorice vůči ostatním unijním zemím čím dál tím agresivnější. „Když se podívám na reakce některých států vůči návrhům na zavedení očkovacích pasů, vidím spoustu krátkozrakosti,“ řekl listu Financial Times řecký ministr turismu Harry Theocharis.

Konkrétně kritizoval britskou vládu za to, že svým občanům doporučila, aby ani letos nejezdili na letní dovolenou do zahraničí. Právě Spojené království přitom postupuje s očkováním nejrychleji z celé Evropy a při současném tempu by mohlo mít do léta většinu obyvatel naočkovanou.

Příjmy od zahraničních návštěvníků činí přibližně pětinu řeckého hrubého domácího produktu. Omezené cestování v loňském roce podle odhadů OSN srazilo výkon řecké ekonomiky o čtyři procenta.

Tržby tamních hotelů a ubytovacích zařízení se snížily o dvě třetiny. Nejvíce turistů jezdí do Řecka právě z Německa a Británie. Jen v roce 2018 přijelo do země 4,4 milionu Němců a téměř stejný počet Britů.

Digitální aplikace už za pár týdnů

Řecká vláda minulý týden podepsala dohody s Izraelem a Kyprem. Na jejich základě mohou naočkovaní jedinci z těchto zemí přijet do Řecka, aniž by se museli prokazovat negativním testem na koronavirus. „Vyzkoušíme si, zda bychom mohli mít stejná pravidla i se všemi ostatními státy,“ vysvětluje řecký premiér Kyriakos Mitsotakis.

Možnosti, kterak co nejdříve obnovit cestování nejen za účelem rekreace, ale i kvůli byznysu, se aktuálně zkoumají všude ve světě. Například Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) vyvíjí vlastní digitální aplikaci, která bude při nástupu do letadla kontrolovat, zda pasažér splňuje testovací či očkovací kritéria pro vstup do konkrétní země. IATA plánuje aplikaci spustit již během několika příštích týdnů.

Kritici varují před diskriminací

Hlavním argumentem proti očkovacím pasům je obava, že jejich zavedení může vyvolat hněv nebo dokonce hromadné žaloby té části veřejnosti, která naočkovaná nebude. Německá etická rada na začátku února doporučila vládě, aby neudělovala žádná privilegia lidem, kteří obdrželi vakcínu proti koronaviru. Podle instituce stále neexistuje dostatek důkazů o tom, že očkování je schopné zamezit šíření nákazy.

Koronapasy by také podle kritiků odporovaly myšlence volného pohybu v rámci schengenského prostoru a rovněž by postavily na hlavu sliby evropských vlád, že očkování bude nepovinné. „Očkovací pasy by byly diskriminační,“ míní náměstek britského ministra průmyslu a obchodu Nadhim Zahawi.

Odpůrci těchto pasů nabízejí i jedno praktické odůvodnění. Vakcíny dostávají přednostně lidé vážně nemocní a v důchodovém věku – tedy ti, kteří stejně často necestují a turistický průmysl by zřejmě nespasili.