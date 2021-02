Vakcína od Pfizeru a BioNTechu může zastavit pandemii, tvrdí Izrael | E15.cz

Vakcína funguje, tvrdí Izraelci

Očkování vakcínou od farmaceutických společností Pfizer a BioNTech zjevně dokáže zastavit pandemii koronaviru. Vyplývá to z výsledků izraelské studie, na kterou v neděli upozornil německý týdeník Der Spiegel. Podle studie vakcína zabránila v 89,4 procentech případů, aby pacienti onemocněli. V předcházení úmrtí na COVID-19 má efektivitu dokonce 99 procent. Zároveň se zdá, že očkovací látka umí zamezit přenášení nákazy jedinci, kteří nevykazují žádné příznaky. Tuto teorii ale ještě musí potvrdit další testy. Izrael je zatím světovým premiantem v rychlosti očkování. Minimálně jednu dávku zde obdržela téměř polovina populace. Země tak může jako první na světě brzy dosáhnout kolektivní imunity.

Prohráli jsme, říká Cichanouská

Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská v rozhovoru se švýcarskými novinami Le Temps poprvé připustila, že demonstrace proti režimu Alexandra Lukašenka neuspěly. Pravidelných víkendových protestů v Bělorusku se účastní už jen hrstky lidí. Většina opozičních předáků je buď ve vězení, nebo v exilu. „V tomto okamžiku to vypadá, že jsme prohráli,“ uvedla Cichanouská. Přesto však prý hodlá ve svém boji pokračovat. Autoritářský prezident Lukašenko vládne v bývalé sovětské republice nepřetržitě od roku 1994. Masové protesty za jeho odstoupení se v zemi konají od loňského srpna, zatím ovšem bez většího efektu. Nepomohla jim ani podpora Evropské unie.

Evropské banky míří do Británie

Zhruba tisícovka bank a pojišťoven z Evropské unie se chystá otevřít zahraniční pobočky ve Spojeném království. Finanční společnosti se tak snaží vyřešit skutečnost, že po brexitu ztratily přístup na britský trh. Většina těchto firem pochází z Německa, Francie a Irska. Podle agentury Bloomberg bude příliv peněžních ústavů do Británie znamenat vítané oživení pro tamní finanční sektor, kterému hrozí, že po vystoupení země z EU přijde o své dominantní postavení v Evropě. Řada bankéřů se totiž už dříve přesunula opačným směrem a největší akciovou burzou na kontinentu je nyní Amsterdam, který letos předstihl dosud kralující Londýn.

Uber prohrál klíčový soud

Řidiči nadnárodní dopravní společnosti Uber Technologies jsou zaměstnanci a nikoli živnostníci. Rozhodl o tom britský nejvyšší soud. Díky verdiktu mají tisíce šoférů známé taxislužby nyní nárok třeba na minimální mzdu a placenou dovolenou. Korporace tak zřejmě definitivně prohrála svůj dlouhodobý spor s nespokojenými řidiči, kterému čelí i v řadě jiných zemí, kde působí. Akcie Uberu v pátek poklesly na newyorské burze o více než jedno procento na 58,39 dolaru za akcii.

3 years have passed since the murder of the investigative journalist Ján Kuciak & his fiancée Martina Kušnírová. Free and independent media are essential for democracy — and so is justice that must prevail. We shall never forget. pic.twitter.com/yoFUDiZFap