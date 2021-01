Cestování či koncerty verze 2021. Nemusí se to obejít bez očkovacího pasu | E15.cz

Common Trust Network, iniciativa ženevské neziskové organizace The Commons Projekt spolu se Světovým ekonomickým fórem, vytvořily aplikaci s názvem CommonPass, ve které mohou mít jednotlivci uložené informace o svých PCR testech a očkování proti COVID-19. Celý tento soubor by pak měl fungovat jako očkovací pas, který usnadní lidem vstup na koncerty, stadiony, do kin nebo kanceláří, ale především do jiných zemí.

Aplikace CommonPass zároveň umožňuje uživatelům i vygenerování zdravotního dokladu nebo průkazu ve formě QR kódu, který lze zobrazit komukoliv bez odhalení dalších citlivých informací. Pokud jde o cestování, aplikace uvádí požadavky na zdravotní průkazy v místech odletu a příletu na základě vašeho itineráře.

Nejde v tuto chvíli o jedinou a univerzální variantu sdílení informací o testech a očkováních, ale nejspíš v danou chvíli o aplikaci nejpokročilejší. Iniciátoři projektu už například uzavřeli první partnerství s několika leteckými společnostmi, aby zahájila chod své aplikace na vybraných mezinárodních letech.

„Testováni můžete být v podstatě kdykoliv, kdy překročíte hranice. To ale neplatí u očkování,” upozornil Thomas Crampton, vedoucí marketingu a komunikace organizace The Commons Project. Zdůraznil mimo jiné potřebu jednoduchého a snadného přenosu dat, která by zastupovala papírové lékařské dokumenty a očkovací průkazy.

Kolem celého zavádění očkovacích pasů krouží také velké technologické firmy. Americká mezinárodní technologická společnost IBM vyvinula vlastní aplikaci Digital Health Pass, která stejně, jako CommonPass shromažďuje informace o testech na COVID-19, teplotní kontroly nebo záznamy o očkování. Informace se pak ukládají do mobilní peněženky.

Zároveň se ani nezapomíná na ty, kteří nepoužívají chytré telefony nebo nemají přístup k internetu. Několik společností v rámci iniciativy COVID-19 Credentials Initiative také vyvíjí čipovou kartu, která je prostředníkem mezi tradičními papírovými očkovacími průkazy a online verzí.

Nad celou oblastí očkovacích pasů ale stojí nadále mnoho otazníků. Na místech odletů, příletů nebo kdekoliv na hranicích se bude totiž rozhodovat o vstupu jednotlivce do země na základě typu vakcíny, zda je dotyčný naočkován vakcínou Pfizer, ruskou nebo čínskou vakcínou, protože jejich účinnost se liší. Vakcíny Pfizer a Moderna mají účinnost 95 procent, zatímco čínská vakcína od firmy Sinopharm má účinnost 86 procent.

„Stále nevíme, zda očkovaní lidé mohou přenášet infekci, či nikoli,“ poznamenala Julie Parsonnetová, specialistka na infekční onemocnění na Stanfordské univerzitě a dodala, že dokud tato otázka nebude zodpovězena, nebude jasné, zda budou pasy účinné.