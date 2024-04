Izraelská odpověď na víkendový dronový a raketový útok Íránu by mohla přijít již dnes, napsal list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované americké a další západní činitele. Podle zpravodajského serveru The Times of Israel (ToI) skončilo dnešní zasedání izraelského válečného kabinetu, na němž se projednávaly možnosti izraelské reakce. Podle stanice Channel 12 se hovořilo o několika variantách, přičemž ve všech případech šlo o „bolestivý“ protiúder vůči Íránu, který by však nezažehl válku. Cílem kabinetu podle stanice bylo zvolit reakci, kterou nezablokují Spojené státy.