Olympiské hry Tokio 2020 nepřekvapily. Budou dražší, než se čekalo | E15.cz

Mezinárodní olympijský výbor poslední roky tlačí na co nejšetrnější olympiády. Projevuje se to především tak, že existují dokumenty a doporučení toho, jak využívat na místo stavby nových stávající sportoviště. Jde však spíš o přání než realitu. A nejinak tomu bude za několik měsíců v Japonsku.

Celkové náklady letních olympijských a přidružených paralympijských her 2020 mohou podle Auditního výboru Japonska stát až 26 miliard dolarů. Původní předpoklad pořadatelů mluvil o částce 7,3 miliardy dolarů, i to už přitom bylo jimi samotnými později revidováno na 12,6 miliardy dolarů.

Ani toto číslo ale nemusí být konečné a bude spíš blíže zmíněným 26 miiardám. Auditní výbor upozorňuje, že v deklarované sumě od pořadatelů nejsou započítány všechny na hry navázané náklady. To organizátoři ale rozporují. A znovu se tak vede debata o to, co se do nákladů her vlastně má počítat.

Patří to k hrám, nebo ne?

Japonsko pro hry vybudovalo nový národní stadion nebo atletickou vesničku. Místa, kde se budou pohybovat olympijští a paralympijští sportovci, byla například doplněna bezbariérovými přístupy. A to je třeba přesně ten typ nákladu, který může být kategorizován různě. Buď jako náklad spojený přímo s hrami, a nebo jako investice do vylepšení infrastruktury, která bude sloužit i v dalších letech všem místním i turistům.

„Je otázka, kam řadit například také tréninkové programy pro dobrovolníky nebo ustavení projektu turistického plánu,“ uvedla guvernérka Tokia Juriko Koikeová.

Olympijské účetnictví je dlouhodobý problém. Poslední olympiádou, které se podařilo dostát avizovaným nákladům, byla americká Atlanta v roce 1996. Vyšší než očekávané náklady už oznámili například i pořadatelé her v Los Angeles 2028.

On time

V roce 2016 vydal Bent Flyvbjerg z Oxfordské univerzity studii, v níž uvádí, že olympiády jsou z principu předurčeny k vyšším než očekávaným nákladům. „Vše se musí dokončit včas. Kdykoliv se objeví jakýkoliv problém, nemůžete čekat, musíte mimořádný náklad na jeho řešení okamžitě vyplatit,“ píše se v práci s tím, že termín zkrátka nemůže být posouván. U jiných investic tomu tak často bývá.

V případě Japonska je alespoň nové a povzbudivé to, že náklady, zdá se, mají protiklad v příjmech. Agentura AP upozorňuje, že výjimečně dobře se prodávají národní sponzoringová práva, na nichž pořadatelé získali už 3,3 miliardy dolarů. Velmi dobře vypadá také prodej vstupenek a zájem místních o hry. Vstupenky na některá podujetí se dokonce losují v loterii.