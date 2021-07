Letošní olympiáda v Tokiu bude nejspíš bez diváků | E15.cz

Vrazi haitského prezidenta dopadeni

Bezpečnostní složky na Haiti zastřelily čtyři osoby, které podezírají ze včerejší vraždy haitského prezidenta Jovenela Moiseho. Další dva podezřelí pachatelé byli zadrženi. Vedení republiky se dočasně ujal premiér Claude Joseph, jenž vyhlásil na dva týdny výjimečný stav. Na bezpečnost v zemi dohlíží armáda. Byla rovněž uzavřena hranice se sousední Dominikánskou republikou. Prezident Moise byl zabit ve středu ve své soukromé rezidenci v hlavním městě Port-au-Prince. Státník čelil v posledních měsících řadě protivládních protestů kvůli zhoršující se ekonomické situaci na Haiti. Jeho zavraždění odsoudila Rada bezpečnosti OSN.

Sportovní svátek bez fanoušků

Letošní letní olympijské hry v japonském Tokiu se s největší pravděpodobností odehrají bez diváků. S odvoláním na japonská média o tom informuje agentura Reuters. Důvodem je nepříznivá pandemická situace. V zemi nadále denně přibývá kolem 1500 osob pozitivně testovaných na COVID-19. Tamní úřady se chystají s platností od příštího pondělí obnovit v Tokiu nouzový stav, jenž má přetrvat i po dobu konání turnaje na přelomu července a srpna. Jedná se o další ránu pro „zakletou“ olympiádu, která se původně měla uskutečnit loni a patrně skončí jako masivní finanční propadák.

Akcie v Evropě a USA podražily

Na amerických trzích včera zavládl optimismus. Všechny tři hlavní ukazatele uzavřely v plusu. Nejvíce vyrostl S&P 500, a sice o 0,34 procenta. Dow přidal 0,3 procenta a Nasdaq mírně vylepšil svůj rekord z předchozího dne o 0,01 procenta. Ještě výrazněji posilovaly během středy burzy v západní Evropě. Těm pomohla i příznivá makroekonomická prognóza Evropské komise, která zlepšila odhad letošního růstu HDP Evropské unie ze 4,2 na 4,8 procenta. Německý index DAX vyskočil o 1,17 procenta. Britský FTSE 100 zpevnil o 0,71 procenta, francouzský CAC 40 se zvedl o 0,31 procenta a panevropský STOXX Europe 600 skončil v zisku 0,78 procenta.

Výrobce mercedesů půjde před soud

Největší německá organizace na ochranu spotřebitelů Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) ve středu zažalovala společnost Daimler. Výrobce automobilů Mercedes-Benz měl používat speciální software na oklamání testů na měření emisí. VZBV chce proto dosáhnout odškodnění pro zákazníky německé automobilky. Daimler svou vinu popírá. Obvinění je nicméně součástí širšího emisního skandálu v Německu, kvůli kterému bylo již dříve staženo z trhu 254 tisíc vozů značky Mercedes. Kauza se týká také konkurenčního koncernu Volkswagen. Ten již ze stejného důvodu zaplatil na pokutách a odškodněních 32 miliard eur, přes 825 miliard korun.

Founders of money transfer service WIse become Estonia's first billionaires after London's IPO https://t.co/HmPRH9smmW pic.twitter.com/MPyuljI2wb