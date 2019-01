ONLINE: Mayová musí znovu jednat s EU o brexitové dohodě, odhlasovali poslanci | E15.cz

Podle zdrojů z labouristické strany bude poslankyně Yvette Cooperová potřebovat alespoň 25 hlasů toryů, aby její návrh na vytvoření alternativního zákonu stanovujícího podobu brexitového procesu. Tento zákon by vládu nutil usilovat o odklad odchodu z EU, kdyby do 26. února nebyla schválena dohoda o jeho podmínkách.

Labour source predicts Cooper-Boles will need at least 25 Tories to pass. Some Labour MPs have also now signed Brady amendment - John Mann, Jim Firtzpatrick and now independent Frank Field. Looking to be an absolute squeaker for both.