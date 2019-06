Orbánova strana Fidesz hodlá zůstat členem Evropské lidové strany | E15.cz

Maďarský občanský svaz (Fidesz) premiéra Viktora Orbána chce v Evropském parlamentu zůstat členem konzervativní Evropské lidové strany (EPP). V rozhovoru poskytnutém listu Die Welt to řekl šéf úřadu předsedy maďarské vlády Gergely Gulyás. "Jsem přesvědčený, že je to pro nás lepší. Je to také nejlepší pro EPP, aby si nás ponechala," uvedl Gulyás. Připustil přitom, že pro Fidesz "existují témata, v nichž lze spolupracovat se sociálními demokraty, zelenými a liberály".