Střet Izraele s Palestinou hrozí přerůst v plnohodnotnou válku | E15.cz

Boje jsou důsledkem týdny rostoucího napětí, které podnítil spor o shromažďování Palestinců ve Východním Jeruzalémě v období ramadánu a jejich potyčky s policií. Hamás dal posléze izraelské policii ultimátum na stažení od jeruzalémské Chrámové hory a po jeho vypršení zaútočil raketami na židovské území. Následovala izraelská odveta.

Svědci na obou místech se děsí intenzity střetů. „Poslouchat stovky záchytů raket a dokonce je slyšet padat v naší blízkosti bylo děsivé, popsala BBC atmosféru v izraelských městech Tel Aviv, Aškelon, Modiin a Beerševa novinářka z The Jerusalem Post Anna Ahronheimová. „Děje se něco neuvěřitelného. Je to válka více než všechno, co jsme prožili během uplynulých tří válek,“ sděloval dojmy z Gazy novinář Fady Hanona.

Izrael v úterý naznačoval, že jeho cílem je způsobit hnutí Hamás co možná největší škody, aby nemohlo dál útočit. „Izraelská armáda bude pokračovat v úderech a zajistí dlouhodobý klid. V Gaze se hroutí výškové budovy, kolabují továrny, ničí se tunely a jsou zabíjeni velitelé,“ řekl během projevu v Aškelonu ministr obrany Benny Ganc. Izraelská armáda dávala najevo, že ji teď nezajímá možné jednání o příměří.

Mezinárodní společenství přitom vybízí obě strany k obezřetnosti v obavě, že se spirála násilí vymkne kontrole. Varoval před tím kupříkladu zmocněnec OSN pro Blízký východ Tor Wennesland. Šéf americké diplomacie Antony Blinken na Twitteru uvedl, že je třeba, aby Izraelci i Palestinci dokázali žít v bezpečí a zároveň užívali stejné míry svobody, demokracie a prosperity.

O situaci jednal telefonicky také ruský prezident Vladimir Putin se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem. Podle tureckého představitele by měl Izrael od mezinárodní komunity dostat blíže neupřesněnou odstrašující lekci.