Iron Dome už deset let chrání Izrael proti raketám Hamásu | E15.cz

„Iron Dome poprvé úspěšně zachytil raketu z Gazy,“ psalo se 7. dubna 2011 v izraelských médiích. Izraelci si tehdy mohli částečně oddechnout, země konečně získala trvalou obranu proti neustálé hrozbě od arabských sousedů v podobě raket krátkého doletu a minometných granátů.

„Dlouhá léta tato hrozba nebyla považovaná za strategickou záležitost, ale po druhé libanonské válce v roce 2006 se to změnilo. Byli jsme zasaženi čtyřmi tisícovkami raket vypálených z Libanonu, ekonomické škody byly obrovské,“ vylíčil v European Defence Review počátky systému Pini Yungman z izraelské společnosti Rafael.

Ta posléze nasadila nejlepší experty a ve spolupráci s dceřinou firmou mPrest a společností Elta vyvinula Iron Dome. Posledně jmenovaný izraelský výrobce dodal radarový systém. Mimochodem právě s Eltou Česko v roce 2019 podepsalo smlouvu na osm mobilních radiolokátorů ELM-2084 za 3,5 miliardy korun.

Softwarová firma mPrest vyvinula řídicí středisko a společnost Rafael záchytné střely Tamir určené k ničení detekovaných nepřátelských prostředků. Střely vybavené elektrooptickými čidly mají účinný dosah čtyři až sedmdesát kilometrů. Zpočátku jsou naváděny z radiolokátoru ELM-2084, v konečné fázi zapínají vlastní palubní radiolokátor.

První baterie protiraketového štítu byla umístěna u města Beerševa, nyní jich má Izrael deset. Vojenští experti, kteří berou v potaz i hrozby ze Sýrie, tvrdí, že k ochraně celého území bude zapotřebí třináct baterií. Štít k počátku letošního roku zničil téměř 2500 raket.

WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz

Systém, který musí fungovat bez ohledu na počasí ve dne i v noci, dosahuje podle izraelské armády devadesátiprocentní účinnosti. Někteří experti ale zpochybňují jeho schopnost čelit opravdu masivnímu útoku. Vzhledem k tomu, že je považován za zřejmě vůbec nejpokročilejší systém protivzdušné obrany, musejí experti řešit i jeho vysokou citlivost. Už se totiž přihodilo, že systém vyhodnotil střelbu z kulometu jako raketový útok a vzápětí bylo odpáleno deset střel Tamir.

Každá taková chyba je velmi nákladná, jedna záchytná střela vychází zhruba na padesát tisíc dolarů, podle některých zdrojů dokonce sto tisíc dolarů. Web The Times of Israel uvedl, že jedno odpalovací zařízení přijde na 1,4 milionu dolarů, přičemž v jedné baterii jsou tři až čtyři. Řídicí středisko podle webu stojí čtyři miliony dolarů.

Tel Aviv skies tonight. What would you expect your country to do? pic.twitter.com/NBiHkTT7an