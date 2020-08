Pandemie bere světu lesy. Kácí je zoufalí chudí i profesionální lesní piráti | E15.cz

Pandemie koronaviru obrátila pozornost lidí napříč světem k základním zdrojům jejich obživy. Výsledkem je mimo jiné i výrazné urychlení mýcení lesů na planetě. Poukazují na to data světové organizace Global Land Analysis and Discovery.

Podle ní během pandemických měsíců mizela světová plocha lesů o více jak třetinu rychlejším tempem, než během uplynulých třech let. Masivní byl trend odlesňování především v Asii a Africe, ale rovněž v Latinské Americe.

“V některých částech světa znamenala pandemie totální kolaps lokálních ekonomik a lidé se obrátili doslova k tomu, co nabízí půda a země kolem nich, aby si zajistili to nejnutnější, co potřebují k životu,” uvádí pro list The Financial Times Mike Barrett, šéf britské pobočky mezinárodní organizace WWF zkoumající dopady jednání člověka na přírodu.

Podle něho pandemie otevřela dveře lesním pirátům, jelikož zákony na ochranu životního prostředí přestaly být během krize prakticky vymáhány, pandemie ovšem posloužila nejen k přímému zajištění obživy, ale i jako alibi pro lesní těžaře.

Nejrychlejší úbytky lesní plochy hlásí organizace za duben a květen, tedy měsíce poznamenané nejsilnějšími omezeními globální ekonomiky bojující se šířením viru. “Mnohem zlověstnější než kácení jednotlivci pro zajištění životních potřeb je cílené zneužití pandemie pro odlesňování rozsáhlých ploch země,” dodává Barrett. Už v loňském roce přitom například Evropská unie zvažovala zavedení pravidel, která by omezila dovoz dřeva z nelegálně mýcených lesů.

Environmentálními organizacemi bývá v tomto směru kritizován například brazilský prezident Jair Bolsonaro, jehož kritici viní nejen z faktického povzbuzování mnohdy i nelegálních těžařů dřeva v pralesích, ale i třeba lovu tamních vzácných zvířat. Rychlý úbytek lesů ale byl letos podle dat Global Land Analysis and Discovery znát i v Indonésii, vůbec největší nárůst tempa těžby, a to o 227 procent, pak organizace zjistila v Nepálu.

Organizace Global Land Analysis and Discovery sleduje vývoj lesní plochy na Zemi prostřednictvím srovnání satelitních snímků v čase a její data bývají považována za jeden z nejlepších indikátorů vývoje zalesnění planety.