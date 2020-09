V Paříži došlo k útoku nedaleko dřívější redakce Charlie Hebdo | E15.cz

Hlavním podezřelým ze spáchání nového útoku je osmnáctiletý Pákistánec. Policie spolu s ním zadržela sedm dalších osob, narozených mezi roky 1983 a 1996. Většina z nich je rovněž pákistánského původu. Jeden ze zadržených - třiatřicetiletý Alžířan byl v sobotu propuštěn. Ukázalo se, že jde pouze o svědka události.

Útok zřejmě souvisel s karikaturami Mohameda, které dříve otiskl magazín Charlie Hebdo. Ústřední pachatel útoku vyšetřovatelům řekl, že zesměšňování proroka islámu neschvaluje. „Je to jednoznačně akt islámského terorismu,“ uvedl francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin. Událost popsal jako „nový krvavý útok proti naší zemi a proti novinářům“.

Zadržený útočník, jehož jméno úřady neuvedly, pobýval v zemi tři roky a dosud prý nebyl podezřelý z náboženského extrémismu. Byl však již dříve zatčen, když u něj policisté našli dlouhý šroubovák a muž nedokázal vysvětlit, k čemu ho má. Redakce časopisu Charlie Hebdo se po útoku z ledna 2015, jenž si vyžádal 12 mrtvých a deset zraněných, přestěhovala a funguje na tajném místě. Budova je nyní využívána televizní produkční společností Premières Lignes. Napadení lidé byli jejími zaměstnanci.

Podle očitých svědků k útoku došlo, když si dva zaměstnanci firmy vyšli před budovu zakouřit. Následně byli napadeni útočníkem se sečnou zbraní. „Oba jsou velmi vážně poraněni,“ řekl Paul Moreira, zakladatel a šéf Premières Lignes.

Policie podle mínění ministra Darmanina podcenila míru rizika v dané lokalitě. Francouzský premiér Jean Castex sdělil, že v tuto chvíli je situace již pod kontrolou a žádné nebezpečí nehrozí.

Redaktoři Charlie Hebdo vyjádřili v noci na dnešek na twitteru solidaritu s kolegy a někdejšími sousedy. Satirický časopis na sebe přivolal hněv islamistů před více než pěti lety, když pravidelně zveřejňoval zesměšňující karikatury proroka Mohameda.

Toute l'équipe de Charlie apporte son soutien et sa solidarité à ses anciens voisins et confrères @PLTVfilms et aux personnes touchées par cette odieuse attaque.