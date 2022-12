Patriot na Ukrajině sestřelí i ruské strategické bombardéry. Jeho obdobu má dodat také EU | E15.cz

Další balík vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 1,85 miliardy dolarů, jehož součástí bude systém Patriot, potvrdil americký prezident Joe Biden při návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Washingtonu. USA také rozšíří výcvik ukrajinských vojáků v Německu, měsíčně jich připraví pět stovek.

Ukrajinci budou potřebovat šest až osm týdnů, aby mohli začít systém Patriot provozovat. Až půl roku pak potrvá, než dosáhnou plné operační schopnosti. Výcvik se zřejmě uskuteční v německém Grafenwoehru.

Délka přípravy je podle vojenského a bezpečnostního analytika Lukáše Visingra důvodem, proč Američané pošlou Ukrajině zatím jen jednu baterii. „Nemá smysl dodat větší počet, když s nimi Ukrajinci neumějí zacházet. Tak sofistikovaná zbraň navíc vyžaduje celý ekosystém od údržby a podpory až po pravidelné dodávky munice. To nějakou dobu trvá. Standardní výcvik je dlouhý půl roku,“ řekl Visingr.

Systém Patriot Autor: Reuters

Příprava ukrajinských vojáků však s ohledem na válečný stav bude pravděpodobně rychlejší. „Možné také je, že výcvik už probíhá. Odhaduji, že systém Patriot bude na Ukrajině nasazen v únoru nebo v březnu. U systémů HIMARS to také nějakou dobu trvalo,“ dodal Visingr.

Ukrajina systém protivzdušné obrany dlouhého dosahu požaduje už několik měsíců, tlak zesílil po stupňujícím se ruském bombardování a ničení energetické infrastruktury. Pomoci má i francouzsko-italských systém SAMP/T. Přípravu jeho dodávky tento měsíc oficiálně oznámil francouzský velvyslanec v Kyjevě. Je to evropský ekvivalent systému Patriot. Italové pro SAMP/T používají název Mamba. S kolika systémy se počítá, velvyslanec neupřesnil.

Patriot se střelami dlouhého dosahu dokáže likvidovat ruské taktické balistické rakety, střely s plochou dráhou letu a letouny až do vzdálenosti 160 kilometrů. „Když bude umístěný například u Kyjeva a nějaký ruský strategický bombardér bude manévrovat nad Běloruskem, jeho posádka může mít velmi špatný den. Sestřelit Rusům bombardér, by pro ně byla z hlediska prestiže obrovská facka. To je faktický význam daru USA,“ podotkl Visingr.

Odborník vyzdvihuje i symbolický význam daru. „Otevírá dveře k dodávkám dalších systémů Patriot a podobně výkonných zbraní. Osobně jsem přesvědčen, že Ukrajinci nakonec dostanou i americké tanky Abrams a nadzvukové letouny F-16. Je otázka, jestli to bude trvat půl roku, rok nebo dva roky. Ukrajina se v tomto smyslu může stát dalším Polskem,“ odhaduje Visingr.

Spojené státy dosud poskytly Ukrajině pomoc za 18 miliard dolarů. Američtí zákonodárci nyní jednají o dalších výdajích, jejichž součástí má být dalších 45 miliard dolarů na mimořádnou podporu zemi čelící agresi Ruska, napsal zpravodajský web televize CNN.

V bojích osvědčený Patriot se zdokonaluje