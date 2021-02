Ruský plynovod Nord Stream 2 bude zprovozněn již letos | E15.cz

Top události

Čínsko-britské vztahy se zhoršují

Čína ve čtvrtek zakázala vysílání britské televizní a rozhlasové stanice BBC World News na svém území. Zákaz vstupuje v platnost již dnes. V Hongkongu byla BBC zatím jen dočasně suspendována. Peking své rozhodnutí odůvodnil prohlášením, že zpravodajství stanice poškozuje čínské národní zájmy. Vedení média obratem oznámilo, že ho postup tamních úřadů zklamal. BBC rozčílila čínskou vládu svými reportážemi o pandemii koronaviru a také upozorňováním na porušování lidských práv Ujgurů, etnické menšiny žijící převážně v čínské provincii Sin-ťiang. Jde zřejmě i o odvetu za nedávnou nabídku Londýna občanům Hongkongu na trvalé přesídlení do Velké Británie.

WHO s EU pomohou postsovětským státům

Světová zdravotnická organizace (WHO) spolu s Evropskou unií přispějí čtyřicet milionů eur, tedy více než jednu miliardu korun, šesti postsovětským republikám na očkování proti nemoci COVID-19. Informuje o tom server Euronews. Pomoc se týká Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Peníze půjdou primárně na spuštění informační kampaně, nákup zdravotnického materiálu a trénink personálu. WHO, která už dříve zahájila program COVAX na podporu ekonomicky slabších zemí se tímto způsobem snaží dostat vakcíny do všech koutů světa.

Z trhů a burz

Akcie v USA i Evropě se na směru neshodly

Akciové trhy ve Spojených státech uzavřely ve čtvrtek smíšeně. Zatímco index Dow Jones mírně klesl o 0,02 procenta, širší S&P 500 se zvýšil o 0,17 procenta a Nasdaq Composite přidal 0,38 procenta. Podobně reagovaly též západoevropské burzy. Francouzský CAC 40 se včera snížil o 0,02 procenta. Ostatní nejsledovanější benchmarky ale posilovaly. Nejvíce německý DAX, který vzrostl o 0,77 procenta. Britský FTSE 100 si připsal 0,07 procenta a panevropský STOXX Europe 600 zpevnil o 0,46 procenta.

Sankce plynovod nezastaví

Ruská státní společnost Gazprom zahájí provoz nového plynovodu Nord Stream 2 již v letošním roce, navzdory americkým sankcím. S odvoláním na prohlášení podniku o tom informovala ruská agentura RIA. Nord Stream 2 bude přivádět zemní plyn po dně Baltského moře z Ruska do západní Evropy. Má se tak zdvojnásobit přepravní kapacita již existujícího prvního Nord Streamu. Stavba plynovodu, který měl být původně hotový již v roce 2019, je téměř dokončena. Zbývá položit zhruba 150 kilometrů potrubí v dánských a německých vodách. Proti projektu dlouhodobě ostře vystupují Spojené státy i někteří evropští politici.

Video dne

WATCH: German automobile giant Volkswagen will tap into Microsoft's cloud computing services to help develop self driving cars https://t.co/1yns50kceU pic.twitter.com/03ccmS9j0I — Reuters Business (@ReutersBiz) February 11, 2021

Německému automobilovému gigantovi Volkswagenu pomůže při vývoji samořídících vozů počítačový systém od Microsoftu.

Stane se dnes