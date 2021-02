Převrat v Barmě odsoudil šéf OSN | E15.cz

Barmská armáda vyhlásila v zemi výjimečný stav poté, co zadržela šéfku vlády Do Aun Schan Su Ťij, prezidenta Win Myina a některé další politiky. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP, podle nichž se vedení Barmy ujal vrchní velitel armády Min Aun Hlain a výjimečný stav byl vyhlášen na rok. Armáda své kroky zdůvodnila podvody při loňských listopadových volbách, v nichž podle oficiálních výsledků vyhrála vládní strana nositelky Nobelovy ceny za mír Su Ťij. Ta uvedla, že by lidé neměli přijmout vojenský převrat a měli by proti němu protestovat. Dnes se mělo konat ustavující zasedání nového parlamentu.