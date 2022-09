Pobaltské republiky zakážou Rusům vstup na svá území | E15.cz

✅ Evropa bude bojovat s nedostatkem plynu do roku 2025

Zatímco se většina evropských politiků soustředí na přečkání letošní zimy, ta příští může být ještě horší, varuje agentura Bloomberg, která se odvolává na rozhovory se šéfy velkých energetických firem. Nedostatek plynu bude podle nich sužovat kontinent nejméně do roku 2025. Problémem je především skutečnost, že plynové dodávky z Ruska nemohou být jednoduše nahrazeny.

✅ Konec ruských cestovatelů v Pobaltí

Vlády Litvy, Lotyšska a Estonska zakážou od poloviny září většině ruských občanů vstup na svá území. Výjimky se budou vztahovat pouze na jedince splňující určité podmínky, například diplomaty nebo mimořádné humanitární případy. Rozhodnutí ještě musí schválit parlamenty těchto zemí. Evropští ministři zahraničí se už minulý týden shodli na omezení vydávání turistických víz do EU pro Rusy kvůli probíhající válce na Ukrajině.

✅ Američtí výrobci technologií nesmějí do Číny

Technologické společnosti z USA, které jsou financovány federální vládou, nebudou smět příštích deset let stavět továrny s pokročilými technologiemi v Číně. Oznámila to administrativa amerického prezidenta Joe Bidena. Nové opatření je součástí plánu za padesát miliard dolarů (asi 1,2 bilionu korun) na podporu polovodičového průmyslu ve Spojených státech. USA se v současné době podílejí na světové výrobě čipů zhruba deseti procenty, zatímco v roce 1990 to bylo skoro čtyřicet procent.

✅ Libra oslabila vůči dolaru nejvíce od roku 1985

Britská libra reagovala na jmenování nové premiérky Spojeného království Liz Trussové prudkým poklesem. Ve středu odpoledne se dostala na vůbec nejnižší hodnotu vůči dolaru za posledních 37 let. Investoři budou nyní bedlivě sledovat kroky, jimiž se Trussová pokusí vyřešit tíživou ekonomickou situaci v zemi. Británie se potýká s výrazným propadem životní úrovně obyvatel a více než desetiprocentní inflací.

✅ Americké akcie zdražily, evropské se na směru neshodly

Akciové trhy ve Spojených státech ve středu posílily. Index S&P 500 se zvýšil o 1,83 procenta. Dow Jones přidal 1,4 procenta a Nasdaq Composite zpevnil o 2,14 procenta, čímž přerušil sérii sedmi poklesů v řadě. Burzy v západní Evropě uzavřely včerejší obchodování smíšeně. Německý DAX stoupl o 0,35 procenta. Celoevropský STOXX Europe 600 však o 0,57 procenta oslabil. Klesl i britský FTSE 100, a sice o 0,86 procenta.

