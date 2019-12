Po střelbě u ústředí ruské tajné služby FSB jsou dva mrtví | E15.cz

Ruské tajné služby událost v centru Moskvy vyhodnotily jako teroristický čin, informovala na sociálních sítích zpravodajská stanice RT. Uvedly také, že útočník byl sám, dovnitř budovy FSB se nedostal a střílel v její těsné blízkosti. Některá média předtím tvrdila, že incident se odehrál ve vstupní hale objektu. O život vedle útočníka přišel podle agentury TASS pracovník FSB.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že prezident Vladimir Putin byl o incidentu informován.

Agentura Interfax s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví uvedla, že při střelbě utrpělo zranění celkem pět lidí, dva zaměstnanci FSB byli zraněni těžce.

Ruská média začala o křiku a střelbě na náměstí Lubjanka informovat před 19. hodinou místního času (před 17. hodinou středoevropského času), tedy krátce poté, co Putin ukončil svou několikahodinovou výroční tiskovou konferenci a v Kremlu se za jeho účasti konal koncert na počest svátku ruských tajných služeb.

Média popsala, že okamžitě po zahájení střelby začali lidé z okolí v panice prchat. Ulice kolem náměstí policie uzavřela a podle agentury Reuters na místo přijela i plně vyzbrojená jednotka rychlého nasazení. Střelba se od sídla FSB ozvala i později, úřady ji ale zatím nevysvětlily.

