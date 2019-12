Ministr Toman chystá další podnikatelskou misi do Ruska | E15.cz

Po předčasném ukončení podnikatelské mise to zkusí ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) v Rusku znovu. Se zástupci českých potravinářských, zemědělských či technologických firem pojede patrně už za dva měsíce.

“Probíhají přípravy cesty ministra zemědělství do Tatarstánu tak, aby se podnikatelská mise uskutečnila v náhradním termínu co nejdříve," potvrdil serveru E15 mluvčí rezortu Vojtěch Bílý. “Aktuálně se zvažuje termín na začátku února 2020,” dodal.

Ministr si od toho slibuje export zemědělských technologií a komodit, dále potravin a nápojů do Ruska. Předpokládá, že se mise zúčastní téměř dvě desítky firem, které s ním jely do Moskvy už koncem listopadu.

Cestu přerušil poté, co ruské úřady neumožnily české delegaci přelet z Moskvy do Kazaně. Ministr tehdy poznamenal, že situace vyvolává otázky nad skutečným zájmem ruské strany o vzájemnou spolupráci. Zhruba týden po incidentu plánuje další podnikatelskou misi do této země, opakování problémů podle mluvčího rezortu nepředpokládá. “Průběh mise v tuto chvíli nelze nijak předjímat,” poznamenal však Bílý.

Na dotazy E15, na čí straně byla chyba při povolování vnitrostátního přeletu, odpověděla ředitelka tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová: “Jednalo se o administrativně-technické nedorozumění v souvislosti s celní procedurou zmiňovaného letu.” “Šlo o technickou záležitost a kvůli té bohužel nebyl umožněn přelet do Kazaně,” říká i zemědělská diplomatka v Moskvě Nikola Hrušková pro E15.

Česká diplomacie je přesvědčená, že problém bylo možné odstranit na místě. “Přes veškerou snahu naší ambasády přímo v Moskvě, se tak nestalo,” uvedla Štíchová. Ruské ministerstvo zahraničí událost označilo za chybu české strany.

Tataři nicméně mají podle Hruškové o spolupráci stále zájem. “Podnikatelé v Tatarstánu vyjádřili lítost a doufají, že se brzy delegace zformuje znovu a přiletí. Mají zájem o spolupráci v živočišné výrobě, rostlinné výrobě a dodávky technologií,” řekla.

Politický geograf Michael Romancov v nedávném rozhovoru pro deník E15 uvedl, že Rusko se může v některých segmentech objektivně jevit jako velký a lukrativní trh. “Není to však trh, kde fungují standardní tržní principy. Je to ekonomika s obrovským vlivem státu,” poznamenal.

Český agrární export do Ruska loni přesáhl tři miliardy korun, což je podle Hruškové historicky nejvyšší hodnota. Táhnou ho podle dat Českého statistického úřadu krmiva pro zvířata, pivo či násadová vejce, vyváží se také cukrovinky nebo mák.