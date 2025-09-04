Počet obětí nehody lanovky v Lisabonu stoupl na 17, Portugalsko drží státní smutek
Na 17 ve čtvrtek dopoledne stoupl počet obětí středeční nehody lanovky v Lisabonu, uvedla podle CNN šéfka civilní ochrany města Margarida Castrová. Dva lidé podle ní zemřeli v noci v nemocnici. Zraněných po neštěstí zůstává 21 z toho sedm ve vážném stavu. Castrová dále informovala, že v lanovce bylo v době nehody 38 lidí různých národností. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake sdělil, že ministerstvo nemá informace, že by mezi zraněnými byli čeští občané. První identifikovanou obětí je pracovník obsluhující lanovku André Marques, informovala BBC.
Portugalské úřady dnes zahájily vyšetřování nehody, informovala agentura Lusa. Portugalská vláda kvůli neštěstí vyhlásila na dnešní den státní smutek. Vlajky Portugalska a EU vlají na půl žerdi také před sídlem Evropské komise v Bruselu.
Nehoda se stala ve středu v 18:15 místního času (19:15 SELČ). Jeden ze svědků BBC popsal, že lanovka před nehodou nebrzdila. Lanovka, která patří mezi oblíbené turistické atrakce v portugalské metropoli, vykolejila a následně havarovala. Maximální kapacita lanovky je 42 osob, uvedl portugalský web Público.
Místo nehody zůstává uzavřené. Policisté se snaží na místě zajistit stopy, které by objasnily příčiny tragédie, informuje BBC.
Společnost Carris, která je zodpovědná za provoz lanovky, ujistila, že byla provedena veškerá předepsaná údržba. Připomněla, že generální kontrola je prováděna každé čtyři roky a naposledy se uskutečnila v roce 2022, zatímco pravidelná rozsáhlejší údržba bývá jednou za dva roky a naposledy byla provedena letos. Podle společnosti jsou také pravidelně dodržovány měsíční, týdenní i denní kontroly.
Linka lanovky Glória, která zahájila provoz v roce 1885, spojuje centrum Lisabonu v blízkosti náměstí Restauradores s čtvrtí Bairro Alto, která je známá rušným nočním životem.