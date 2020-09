Pokračují jednání Británie a EU, požáry v Kalifornii nekončí | E15.cz

Kalesnikavovou drží u hranic s Ukrajinou

Jedna z vůdčích osobností běloruské prozápadní opozice Maryja Kalesnikavová je spolu s dalšími dvěma aktivistkami zadržována u hranic s Ukrajinou. Zprávu přinesla v úterý ráno běloruská státní média. Osmatřicetiletá politička byla v pondělí dopoledne přepadena maskovanými útočníky na ulici v centru Minsku a odvezena pryč v malé dodávce. Kalesnikavová je nejvýznamnější postavou probíhajících protestů proti autoritářskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi, která je stále v Bělorusku.

Požáry v Kalifornii pokračují

Americká Kalifornie nadále zápolí se zničujícími požáry, které se už několik týdnů nedaří zlikvidovat. Celková sežehnutá plocha dosáhla na rekordních 8094 čtverečních kilometrů a je už větší než americký stát Delaware. Mohou za to nekončící vedra, například v Los Angeles bylo o víkendu naměřeno 49 stupňů Celsia. Do boje s plameny se zapojilo více než 14 tisíc hasičů.

Evropské akcie v růstu

Zatímco americké akciové burzy si včera dopřávaly pauzu kvůli svátku práce, západoevropské trhy zahájily nový týden prudkým růstem. Panevropský index STOXX Europe 600 povyrostl o 1,67 procenta, britský FTSE 100 se zvýšil o 2,39 procenta a německý DAX o 2,01 procenta a francouzský CAC o 1,79 procenta. Akcie táhly nahoru především evropské farmaceutické firmy, banky a pojišťovny.

Soumrak německých automobilek

Německý automobilový průmysl už brzy nebude hlavním tahounem největší evropské ekonomiky. Tvrdí to nová studie, kterou vypracoval německý hospodářský institut a zveřejnil ji deník Handelsblatt. Daný sektor byl podle výzkumníků zasažen koronakrizí více než jiná odvětví. Například koncernu Volkswagen klesl v první polovině letošního roku odbyt o 22 procent. Problémy ale jinak mají především menší dodavatelé.

The Real Polls are starting to look GREAT! We will be having an even bigger victory than that of 2016. The Radical Left Anarchists, Agitators, Looters, and just plain Lunatics, will not be happy, but they will behave!