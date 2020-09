USA před volbami stupňují podporu Tchaj-wanu | E15.cz

Současný vývoj naznačuje, že by Spojené státy mohly s Tchaj-wanem v dohledné době uzavřít dohodu o volném obchodu, po které ostrov dlouho touží. Jeho prezidentka Cchaj Jing-wen nedávno uvedla, že se v současnosti naplno ukazuje důležitost bezpečných a spolehlivých obchodních vazeb. Rozhovory s USA by proto podle ní neměla brzdit marginální témata, týkající se jen zlomku možné obchodní výměny. Svou vstřícnost vyjádřila oznámením o uvolnění restrikcí na dovoz amerického vepřového a hovězího. Tato na tchajwanské domácí scéně kontroverzně vnímaná záležitost byla považována za hlavní překážku k prohloubení obchodních vztahů, které by snížily závislost Tchaj-wanu na Číně. Tam loni skončilo téměř třicet procent exportu ostrova, USA byly s polovičním objemem na druhém místě.