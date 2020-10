Špičky USA nezvládly koronakrizi, tvrdí prestižní lékařský časopis | E15.cz

Magazín The New England Journal of Medicine porušil jednu ze svých zásad a ve své více než dvousetleté historii poprvé apeloval na změny v politických kruzích Spojených států. Čelní představitelé země podle respektovaného periodika nezvládají současnou situaci a je nutná jejich výměna. Informoval o tom web nbcnews . Počet nakažených v USA se blíží osmi milionům nakaženým a nemoci COVID-19 dosud podlehlo více než 216 tisíc osob.

Redaktoři v první části časopisu vyzvali Američany, aby nedávali svůj hlas těm, kteří „neudělali dost pro řešení současné krize týkající se pandemie koronaviru“. Apel přichází v době, kdy Spojené státy začínají kromě koronakrize řešit i prezidentské klání mezi současným prezidentem Donaldem Trumpem a kandidátem Joem Bidenem.

„Pokud jde o reakci na největší krizi veřejného zdraví naší doby, naši současní političtí vůdci prokázali nebezpečnou nekompetenci,“ uvádějí redaktoři časopisu, který svou historii datuje do roku 1812. „Neměli bychom je podporovat a připustit smrt tisícům dalších lidí tím, že Američanům umožníme udržet si práci,“ doplňují.

„Tato krize se stala zkoušku schopnosti stát v čele,“ tvrdí v další části článku redaktoři časopisu. „Země z celého světa byly v nové situaci nuceny přijmout opatření v boji proti zákeřné nemoci. Ve Spojených státech v tom však vůdci zcela selhali. Chopili se krize a proměnili ji v tragédii,“ doplňují autoři.

Ačkoli je článek plný narážek na kroky a činy prezidenta Donalda Trumpa v době krize, autoři ho nejmenují. Zároveň však neoslavují ani jeho soupeře Bidena. „Odezva vůdců našeho národa byla trvale nedostatečná,“ uvádí text The New England Journal of Medicine. „Federální vláda do značné míry přenechala kontrolu krize jednotlivým americkým státům, přičemž jednotlivé vládní orgány měly mezi sebou rozepře a celkově i dnes vládne chaos a nejednota,“ doplňují autoři textu.

Poukazují také na fakt, že přístup k jedné ze základních ochran proti onemocnění, tedy k nošení roušek, je v celé zemi nekonzistentní. „Do značné míry je to i proto, že politické špičky otevřeně prohlásily, že masky jsou spíše politickými nástroji než účinnými opatřeními proti infekci,“ uvádí text.

Redaktoři časopisu také vyzvali několik vládních agentu, včetně Centers for Disease Control and Prevention (Center pro kontrolu a prevenci nemocí) nebo The National Institutes of Health and the Food and Drug Administration, aby se snažily soustředit se více na vědecké důkazy a na boj proti pandemii, než na politickou hru.

Kromě kritiky politiků a vůdců USA se text žurnálu dotýká i dalších témat. Negativně se například vyjadřuje o nedostatečném počtu testů na koronavirus či nedostatku ochranných roušek a pomůcek pro zdravotnické pracovníky. V těchto oblastech USA podle textu The New England Journal of Medicine stále zaostávají.

Časopis není v poslední době jediným uznávaným periodikem, které poukázalo na nutnost změny ve vedení země. Také populárně vědecký časopis Scientific American, který pravidelně vychází od roku 1845, poprvé v historii publikoval článek o politice a minulý měsíc podpořil prezidentského kandidáta Bidena.