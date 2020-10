Americký diář Julie Orbišové: Letos jde opět o všechno | E15.cz

Za měsíc už bude jasné, kdo bude na příští čtyři roky prezidentem Spojených států. Anebo to také vůbec jasné nebude. Nikdy předtím se v historii USA totiž nestalo, že by jeden z kandidátů dával už předem najevo, že si není úplně jist tím, zda přijme výsledky voleb.

V první televizní prezidentské debatě – a možná taky poslední vzhledem k tomu, že prezident Trump onemocněl COVID-19 a musí být podle průběhu nemoci v karanténě – kandidát demokratů Joe Biden prohlásil, že výsledky voleb respektovat bude, ať vyhraje kdokoli. Z úst Donalda Trumpa zní pravý opak.

Před každými volbami se mluví o tom, že tentokrát jde o to nejdůležitější hlasování, že jde o všechno. Před čtyřmi roky šlo o to, zda je Amerika připravena zvolit si ženu. Před osmi a dvanácti lety zase nejmocnější země stála před otázkou, jestli je vůbec možné, aby vyhrál Afroameričan. Letos jde opět „o všechno“.

Republikáni vyslali do voleb celkem bez debat Donalda Trumpa, toho, který dělá Ameriku „great“. Koho zajímá, že i uvnitř strany vznikla celkem silná protitrumpovská klika? Koho zajímá, že proti Trumpovi otevřeně mluví někdejší výrazné republikánské osobnosti jako Obamův vyzyvatel z roku 2012 Mitt Romney, John Kasich – bývalý guvernér Ohia a republikán, který s Trumpem soupeřil v minulých primárkách, nebo Cindy McCain, manželka zesnulého republikánského senátora Johna McCaina, prezidentského kandidáta z roku 2008?

Republikánům jde letos o jedno jediné, těsně před cílem zapracovat na tom, aby se z Trumpa nestal muž jednoho volebního období. Nedostatky zamést pod koberec, o Trumpových daních-nedaních pomlčet, zapomenout na to, že byl nějaký koronavirus a že Amerika tak dlouho ignorovala nošení roušek, až se onen čínský virus probojoval až do Oválné pracovny.

Průzkumy už měsíce nahrávají demokratům, ale novináři i politologové se po minulé zkušenosti, kdy se z předpovědí staly slepé uličky, do jejich analýz moc nehrnou.

Demokratičtí voliči obecně s osmasedmdesátiletým Joem Bidenem jakožto možným příštím prezidentem spokojeni nejsou. Straně jen tak neodpustí, že nebyla odvážnější a neprosadila senátorku Elizabeth Warrenovou.

To hlavní, co Bidenovi nahrává do karet, je jeho spojení s Barackem Obamou, po jehož boku byl v Bílém domě osm let. A také Kamala Harrisová, žena, kterou si vybral do volebního klání jako viceprezidentku.

Letos tedy nejde o to, jestli bude prezidentem muž, nebo žena, jestli bude černý, nebo bílý. Letos rozhodnou voliči o tom, zda bude i další čtyři roky Amerika zemí, která toleruje nepravdy z úst nejvyššího představitele, která jeho ústy popírá globální oteplování a zavírá oči před rostoucí silou extrémní pravice. Letos jde o všechno.

