Požáry se šíří už i na Korfu. Probíhá evakuace tisíce lidí | e15.cz

V noci na dnešek si nový požár na ostrově Korfu v Jónském moři vynutil evakuaci asi tisíce místních obyvatel i turistů, uvedla podle DPA státní televize ERT.

Klienti CK Blue Style a Čedok na řeckém ostrově Korfu, kde také vypukl požár, jsou v pořádku. Jejich evakuace se zatím neplánuje, řekli zástupci CK. Vývoj v oblasti však sledují a podle potřeby rozhodnou o vyslání repatriačních letů. Mluvčí CK Blue Style Lucie Bukovanská upozornila na to, že se situace na ostrově Korfu může každou minutou změnit.

V jednom hotelu se podle vrchního ředitele právní a konzulární sekce MZV Martina Smolka nacházelo 60 Čechů, kteří byli evakuováni z důvodu blízkosti požáru, nad ránem se ale do ubytovacího zařízení vrátili, uvedl. Na ostrově je 17 požárem zasažených míst, dodal.

Podle agentury AP se řečtí hasiči potýkají s celkem 82 lesními požáry po celé zemi, z nichž 64 vypuklo v neděli. Podle serveru Ekathimerini je nejvážnější požár na druhém největším řeckém ostrově Evia. Evakuováni zde museli být obyvatelé čtyř vesnic v okolí města Karystos. Hoří také u přístavního města Aigio na poloostrově Peloponés.

Řecká záchranná služba dosud neeviduje žádné zraněné.

Podle agentury APF se dokonce jedná už o 2,5 tisíce evakuovaných z Korfu.

#UPDATE Nearly 2,500 people have been evacuated from the popular Greek island of Corfu after wildfires broke out, a spokesman for the fire department tells @AFP.



