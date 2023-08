Burry předpověděl kolaps v roce 2008, teď sází na krach akciového trhu | e15.cz

Michael Burry na premiéře filmu The Big Short, který zachycuje investorův život před krizí v roce 2008, kterou dokázal předpovědět.

Investor Michael Burry se zapsal do dějin, když svou sázkou z roku 2008 předpověděl kolaps amerického trhu bydlení. Podařilo se mu tak vydělat sto milionů dolarů pro sebe a dalších 700 milionů pro své investory. Jeho příběh zachytil autor Michael Lewis v bestselleru The Big Short alias V útrobách stroje zkázy, který byl v roce 2015 zfilmován. Burry teď sází 1,6 miliardy dolarů na krach akciového trhu, informuje CNN.

Komise pro cenné papíry zveřejnila v pondělí údaje, podle kterých Burry uzavírá medvědí sázky proti indexům S&P 500 a Nasdaq 100. Cílem takových sázek je vydělat na základě odhadu, že ceny určitých cenných papírů klesnou.

Burryho fond Scion Asset Management nakoupil za 866 milionů dolarů prodejní opce (právo prodat aktivum za určitou cenu – pozn. red.) proti fondu, který sleduje index S&P 500. Totéž, jen v hodnotě 739 milionů dolarů, učinil proti fondu sledujícímu index Nasdaq 100. Burry tak podle zprávy Komise využívá více než devadesát procent svého portfolia k sázkám na pokles trhu.

Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 si navzdory tomu letos připsaly značné zisky, vzrostly o téměř 16, respektive 38 procent.

Burryho fond se začal rychle zbavovat podílů v řadě regionálních čínských bank. Stihl už prodat 150 tisíc akcií First Republic Bank a podíly v Huntington Bank PacWest a Western Alliance. Burry také prodal své akcie společností JD.com a Alibaba.

Naopak přibližně šest procent Burryho firemního portfolia fond připadá na cestovní ruch a zdravotnictví, kde drží akcie společností Expedia Group, MGM Resorts, CVS a Cigna. Burry také investoval do mateřské společnosti CNN Warner Bros.

Ve finančních kruzích jsou předpovědi proslulého investora ostře sledovány, jelikož dosahuje pozoruhodných výsledků. Obchodníci, kteří by sledovali investice Scion’s za poslední tři roky, by podle analýzy společnosti Sure Dividend dosáhli ročního výnosu 56 procent. Výnos indexu S&P 500 činil za stejnou dobu zhruba jen 12 procent.