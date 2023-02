Nejhorší zemětřesení za 60 let: Počet obětí šel i do statisíců | e15.cz

Zemětřesení v Turecku a Sýrii je jedno z nejtragičtějších v posledních letech. Počet mrtvých zatím přesahuje 41 tisíc a několik tisíc obětí pravděpodobně ještě přibude. Po více než týdnu hledání přeživších postupně vyhasíná naděje, že se ještě podaří najít někoho živého. Už teď se hovoří, že by to byl téměř zázrak. Svět už ale zažil ničivá a tragická zemětřesení mnohokrát. Pojďme si připomenout deset nejtragičtějších zemětřesení za posledních šedesát let podle počtů mrtvých.