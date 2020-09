Další skandál může Matoviče stát politické body | E15.cz

„Pokud Matovič bude dělat zbytečné chyby a neučiní něco se svou špatnou komunikací, půjde dolů. Ve všech agenturách je trend OLaNO klesající,“ uvedl analytik agentury Polis Ján Baránek. Premiér totiž dosud věrohodně neosvětlil investice Pavlíny Matovičové týkající se skupiny Arca Capital, která dříve lákala investory na dobré výnosy.

Nyní má společnost problémy a hrozí, že nevyplatí všechny své závazky. Spekuluje se přitom, že Matovičová mohla mít informace o těchto potížích a peníze vybrat dříve, než společnost požádala o soudní ochranu před věřiteli. Popřípadě, že firma mohla být v tomto směru sama aktivní, aby zůstala s důležitou rodinou zadobře.

Žena předsedy vlády podle tvrzení týdeníku Plus 7 dní investovala do skupiny velkou částku, možná až deset milionů eur. Matovič nejdříve označil informace za bludy s tím, že se o manželčiny finanční záležitosti nezajímá a nehodlá nic zjišťovat. O víkendu připustil, že jeho žena koupila směnky, nešlo však podle něj o miliony, ale o šest set tisíc eur. Svá tvrzení ale nedoložil důkazy.

Matovičová podle něj riskovala, protože informace o problémech firmy neměla a ponese ztráty jako ostatní investoři. „O kolik jsme přišli jako rodina, nikdo neví,“ dodal. Velmi bizarně pak znělo jeho vysvětlení, proč nepřišel s touto obhajobou dřív. „Chtěl jsem oddělit zrno od plev, zjistit, kdo mi věří,“ ujišťoval.

V pondělí navíc Matovič prohlásil, že Pellegrini a jeho předchůdce v čele vlády Robert Fico (Směr-SD) věděli o problémovém podnikání firmy a nevarovali Slováky před investicí. Lídr Hlasu-SD kontruje, že premiér musí vyvrátit podezření jasnými důkazy. Směr už na společnost podal trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu zvýhodňování věřitele.

Kauza přitom přichází v okamžiku, kdy mají OLaNO podle čerstvého průzkumu Median SK shodný výsledek s Hlasem-SD, a to po sedmnácti procentech. S Matovičovou vládou je podle zmíněného šetření velmi či spíše spokojeno 38 procent tázaných, 54 procent jich jednání kabinetu spíše či vůbec neschvaluje. Dvě třetiny respondentů uvedly, že koalice OLaNO, hnutí Jsme rodina, Svobody a solidarity a partaje Za lidi nenaplňuje jejich očekávání.

Slibované reformy vlády především v oblasti justice přitom brzdí pandemie koronaviru, která má nepříznivé dopady na ekonomiku. Matovič si ale také ublížil červencovou kauzou okolo své diplomové práce. Čelil nařčení, že ji z velké míry opsal. Opozice se ho tehdy dokonce pokusila odvolat. Někteří politologové tvrdí, že na nynější skandál týkající se peněz budou Slováci zřejmě reagovat ještě výrazněji.

„Co jeho voliči budou nejhůř snášet, je to úvodní konstatovaní, že on vlastně neví, co jeho žena s těmi miliony dělá. Směrem k voličům, z nichž zejména ti venkovští žijí ze dne na den, je to velmi arogantní,“ myslí si Baránek. Řada lidí podle něj nemusí složité kauze finančních machinací rozumět a možná by nad ní mávla rukou, neuvážená Matovičova slova se jich však dotknou.

O majetku a aktivitách Matovičovy rodiny se toho ví poměrně málo. Premiér na konci devadesátých let založil firmu RegionPress, která v současnosti na Slovensku vydává čtyři desítky regionálních týdeníků. V roce 2007 ji přepsal na manželku, a ta ji o deset let později prodala. Organizace Transparency International premiéra vyzvala, aby zveřejnil majetkové přiznání své ženy.