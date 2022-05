Norilsk: Turistům zapovězená industriální deprese na Sibiři | E15.cz

Nehostinná příroda, teploty klesající i k minus třiceti stupňům celsia, panelákové domy a průmyslová zóna přes polovinu města. Ruský Norilsk, ležící za severním polárním kruhem, rozhodně není městem, kde by davy turistů trávily dovolenou. I kdyby chtěly, stejně by měly smůlu. Do města smí pouze Rusové a Bělorusové. Všichni ostatní musí pro vstup do města získat zvláštní povolení od Federální služby bezpečnosti Ruska.