Přitvrďme v emisích, burcuje šéfka Evropské komise | E15.cz

Evropská unie by měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent proti stavu z roku 1990. Ve svém poselství o stavu unie to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, když představovala priority unijní exekutivy na příštích dvanáct měsíců.