Kolaps Navalného: Němečtí lékaři otravu nevyloučili | E15.cz

Vláda německé kancléřky Angely Merkelové prozatím nevylučuje otravu jako možnou příčinu zdravotního kolapsu ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Uvedl to mluvčí Merkelové Steffen Seibert. O otravě hovoří spolupracovníci Navalného, pro kterého Berlín vyslal letecký speciál. Transport z nemocnice v Omsku do Berlína ale podle ruských lékařů zdravotní stav Navalného neumožňuje.

Vážné podezření z otravy podle Seiberta existuje. „Prioritou je samozřejmě zachránění života Navalného a jeho zotavení,“ uvedl. Dodal, že přáním Německa je, aby ruský opozičník dostal lékařskou pomoc, která by ho mohla zachránit.

Merkelová po čtvrtečním jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem uvedla, že Navalnému bude poskytnuta „jakákoli lékařská pomoc“ ve Francii nebo v Německu.

Do ruského Omsku, kde je Navalnyj hospitalizován v bezvědomí, v pátek přiletělo německé letadlo, které by ho mohlo dopravit do Berlína. Na palubě byli i němečtí lékaři, kteří dostali od ruských kolegů pozvání ke konzultacím o léčbě. Nemocnice v Omsku se prozatím vyslovila proti transportu, neboť Navalného současný zdravotní stav to podle ruských lékařů neumožňuje.