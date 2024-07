Hlava Francouzské republiky Emmanuel Macron je prezidentam už podruhé. Zvolen byl v roce 2022 na dalších pět let. Stejně jako v roce 2017 porazil svou krajněpravicovou rivalku Marine Le Penovou, a to o 16 procentních bodů. Nyní Macron rozpustil Národní shromáždění a vyhlásil předčasné volby poté, co jeho strana zcela propadla u voleb do Evropského parlamentu.