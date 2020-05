Protesty se z Minneapolis rozlévají do dalších amerických měst | E15.cz

Louisville v Kentucky, kde lidé demonstrovali za spravedlivé vyšetření smrti černošky Breonny Taylorové, kterou v březnu v jejím domě zastřelil policista, bylo postřeleno nejméně sedm lidí. Protesty se konaly také v Chicagu, Los Angeles či Memphisu.

V noci do budovy policejní stanice v Minneapolisu, která byla dříve evakuována kvůli protestům, vtrhl rozzuřený dav a objekt zapálil. Nepokoje neutichly navzdory tomu, že guvernér na místo vyslal stovky příslušníků národní gardy.

Prezident Donald Trump na twitteru situaci ve městě ostře kritizoval a pohrozil tvrdým zákrokem. „Právě jsem mluvil s guvernérem Timem Walzem a řekl mu, že za ním naprosto stojí armáda. Jakýkoliv problém, a převezmeme kontrolu, ale když začne rabování, začne střelba,“ napsal na twitteru šéf Bílého domu. Společnost Twitter k příspěvku uvedla, že porušuje její pravidla, jelikož „glorifikuje násilí“, tweet ale nesmazala s tím, že „může být v zájmu veřejnosti, aby zůstal dostupný“. Trump také kritizoval minneapoliského starostu Jacoba Freye za „naprosto neschopné vedení“. Ten se proti tomu vzápětí ohradil.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!