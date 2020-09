Vladimir Putin byl navržen na Nobelovu cenu míru | E15.cz

Top události

Ocenění pro Putina

Prezident Ruské federace Vladimir Putin byl nominován na Nobelovu cenu míru 2021. Návrh na nominaci vznesl spisovatel Sergej Komkov. Putin si podle Komkova prestižní ocenění zaslouží za poskytnutí humanitární pomoci 27 zemím v době koronavirové pandemie. Putin byl na Nobelovu cenu míru navržen již v roce 2014 za řešení krize v Sýrii. Příští rok se spolu s ním bude o významné ocenění ucházet i jeho americký protějšek Donald Trump. Toho doporučil norský poslanec Christian Tybring-Gjedde za mírovou smlouvu mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty.

Navalnyj se vrátí do Ruska

Ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj se úspěšně zotavuje z údajného pokusu o otravu a chce se vrátit do své vlasti. Nejméně měsíc se však ještě bude léčit. Novinářům to řekl včera v Berlíně slovinský filmový producent Jaka Bizilj, jenž Navalného převoz z Ruska do Německa organizoval. Navalnyj je od úterý v domácí léčbě na neznámém místě a uzdravuje se rychleji než se čekalo. Odmítl prý nabídky zůstat trvale v Německu nebo emigrovat do Kanady.

Z trhů a burz

Americké akcie posilovaly

Zaoceánské akciové trhy včera mírně posílily. Nahoru je táhl především zájem o technologické tituly, jako je Apple, Facebook či Nvidia. Zvýšila se i hodnota internetového prodejce Amazonu. Index Dow Jones celkově vyrostl o 0,2 procenta. Širší S&P 500 si připsal 0,3 procenta a Nasdaq Composite zakončil obchodování v zisku 0,37 procenta. Trhy v západní Evropě naopak padaly. Panevropský index STOXX Europe 600 se po poklesu o 1,02 procenta dokonce dostal na svoji nejnižší hodnotu za poslední tři měsíce.

Premiéra pro Palantir

Americká softwarová společnost Palantir Technologies, která se specializuje na datovou analýzu, se poprvé od svého vzniku v roce 2003 chystá na burzu. Její akcie bude možné obchodovat od středy 30. září. Index Dow Jones očekává její ohodnocení na téměř 22 miliard dolarů, tedy přibližně 510,3 miliardy korun. Podíly ve firmě se začnou prodávat od deseti dolarů za kus. Palantiru se letos nesmírně daří. Ve třetím čtvrtletí roku 2020 očekává nárůst svých zisků o 47 procent na 280 milionů dolarů, čili 6,5 miliardy korun.

Tweet dne

2 semaines → 1 mois.



Beaucoup d’entre vous le demandaient : le congé paternité va être allongé ! pic.twitter.com/HvvipE3IyG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 23, 2020

„Dříve dva týdny, nyní jeden měsíc. Mnoho z vás o to žádalo. Otcovská dovolená bude prodloužena.“

Francouzská vláda schválila dvojnásobné prodloužení otcovské dovolené ze čtrnácti na 28 dní. Z toho prvních sedm dní bude povinných. Firmám, které odmítnou novopečeným otcům volno poskytnout bude hrozit pokuta. Francie se tak v tomto ohledu po mnoha letech vyrovná ostatním evropským státům. Podle kritiků to však francouzské zaměstnavatele bude stát 300 milionů eur, to jest 8,1 miliardy korun navíc.

Stane se dnes