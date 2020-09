Rusko snižuje výdaje na obranu. Chce zachránit ekonomiku | E15.cz

Podle kritiků si tím však Vladimir Putin jen snaží koupit voličské hlasy před klíčovými parlamentními volbami v září 2021. S odvoláním na ruské agentury o tom informoval britský deník Financial Times.

Nový rozpočet by měl na základě mínění ruského premiéra Michaila Mišustina „zachovat svou sociální orientaci a zajistit dosažení cílů národního rozvoje“. Návrh příjmů a výdajů, který vypracovala a podepsala vláda nyní bude projednávat Státní duma. Jeho schválení by nicméně mělo být spíše formalitou. A jak kabinet prozradil již letos v létě, v letech 2020 a 2021 se chystá zadlužit, aby nakopnul strádající ekonomiku.

Ruský federální rozpočet se v posledních dvou letech držel v plusu. Loni vykázal přebytek 1967 miliard rublů, tedy přibližně 598,5 miliardy korun. Nyní by se měl ovšem propadnout do deficitu. Výdaje země se mají zvýšit až o 50 procent. Analytici očekávají také pokles hrubého domácího produktu. Letos by se měl snížit o 4,5 procenta a v roce 2021 o 2,4 procenta. Stát chce investovat peníze hlavně do podpory hospodářství. Slíbil rovněž rozsáhlou pomoc sociálně slabým. Sociální výdaje se mají navýšit o deset procent a zaujímají tak více než čtvrtinu celého rozpočtu.

Moskva se však na druhé straně chystá i šetřit. Zvedne daně v těžařství, kovoprůmyslu a bohatým Rusům. Do státní kasy mají odvádět více ti, kteří vydělávají přes pět milionů rublů, to jest 1,52 milionu korun, ročně. Kreml též utne dotace pro ropné společnosti a co je nejpřekvapivější, o pět procent zredukuje investice do vojenského sektoru.

Rusko tak poprvé od vypuknutí krize na Ukrajině v roce 2014 utratí v příštím roce více za podporu domácí ekonomiky, než za armádu.

Ruské hospodářství se dlouhodobě potýká s problémy a to zejména kvůli nízkým cenám ropy a západním sankcím, souvisejícím s konfliktem na Ukrajině. Teď ho navíc tvrdě zasáhnou dopady koronavirové pandemie. Federace má v současné chvíli přes milion a sto tisíc nakažených, což ji řadí na čtvrté místo mezi nejhůře postiženými zeměmi covidem-19 na světě, za Spojené státy, Indii a Brazílii.

V důsledku zmiňovaných potíží měla v posledních měsících výrazně klesnout popularita prezidenta Vladimira Putina a jeho vládnoucí politické strany Jednotné Rusko. To se částečně projevilo i v nedávných regionálních volbách, kdy v některých městech na Sibiři uspěli příznivci opozičního vůdce Alexeje Navalného. Zemi přesně za rok čekají důležité parlamentní volby. Někteří kritici proto vidí nynější přerozdělování peněz ve prospěch méně majetných obyvatel coby marketingový tah, jak si pojistit přízeň voličů.

„Ruská rozpočtová politika je kombinací populismu, vysokých daní pro střední třídu a slibů pokračující finanční podpory pro chudé. Na každý z těchto aspektů můžeme nahlížet jako na efektivní nástroj k sbírání podpory pro vládnoucí stranu ve volebním roce,“ myslí si Vladimir Tichomirov, hlavní ekonom moskevské finanční skupiny BCS Global Markets.