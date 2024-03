Od nadcházejících ruských prezidentských voleb se nečeká žádná změna, předpokládá se, že v nich opět hladce zvítězí současná hlava státu Vladimir Putin. Zajímavý vývoj by ale mohl v zemi nastat v týdnech až měsících po hlasování. Do médií prosakují zákulisní informace, že se Putin chystá povolebního období využít k nepopulárním změnám. Především by mohl významně zvýšit daně, aby měl z čeho financovat válku na Ukrajině. Ruské elity jsou zároveň nervózní ze spekulací o chystaných personálních změnách.