Rakousko od pondělí zavírá obchody. Dvě alpské obce míří do karantény | E15.cz

V Rakousku budou kvůli šíření koronaviru od pondělí zavřeny, zatím na týden, obchody s výjimkou potravin, drogérií nebo lékáren. Fungovat budou i pošty. Oznámil to kancléř Sebastian Kurz. Omezen bude také provoz barů, kaváren a restaurací, otevřeny budou jen do 15 hodin. Země zavádí kontroly na hranicích se Švýcarskem a ruší letecké spojení s touto zemí, Španělskem a Francií. Úřady zároveň nařídily dvoutýdenní karanténu pro alpské údolí Paznauntal v Tyrolsku, uzavřené je i přední lyžařské středisko Sankt Anton am Arlberg. Obě místa jsou nákazou silně zasažená.