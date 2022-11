Britský premiér čelí rebelii, EU se děsí amerických dotací | E15.cz

✅EU zvažuje dotace pro průmysl

Představitele institucí EU vyděsil americký záměr poslat do ekonomiky 369 miliard dolarů a chce se tomu vyrovnat vlastní formou podpory, informuje server Politico. Jde zejména o výrobu aut, baterií nebo čipů. Americká podpora je součástí Bidenovy iniciativy, která má pomoci Spojeným státům se vyrovnat s dopady inflace, eurokomisař Thierry Breton americké plány označil za „existenční riziko“ pro evropský průmysl. Evropská forma podpora průmyslu by mohla mít podobu Evropské suverénního fondu. Společným postupem chtějí evropští politici předejít individuálním národním formám podpory, které by podrývaly společný evropský trh.

✅HP propustí až šest tisíc zaměstnanců

Propouštění v amerických technologických firmách nekončí. Společnost HP, která je známá především jako výrobce počítačů a tiskáren, v následujících třech letech propustí mezi čtyřmi až šesti tisíci zaměstnanci, celkově má americká společnost přes 51 tisíc pracovníků. Akcie HP v reakci na zprávu posílily o jedno procento. Firmě také klesly v uplynulem kvartálu tržby o 0,8 procenta, což odůvodňuje slabší poptávkou po spotřební elektronice.

✅Sunak čelí rebelii

Konzervativní britský premiér Rishi Sunak čelí prvnímu odporu z řad spolustraníků, informuje agentura Bloomberg. Proti návrhu zákona, který je součástí strategie britské vlády k nastartování bytové výstavby, se postavilo 47 poslanců. Sunak proto hlasování o legislativě, které mělo proběhnout ve středu, odvolal. Přesné znění zákonu tedy bude ještě předmětem debat uvnitř konzervativní strany.

✅Čína podplácela tchajwanského plukovníka

Tenze mezi pevninskou Čínou a ostrovním Tchaj-wanem se v posledních měsících vyostřují. Nyní tchajwanské úřady vyšetřují plukovníka z námořní pěchoty, kterého podezírají z toho, že od roku 2019 předával Čínským tajným službám zpravodajské informace, za což pobíral měsíční odměnu zhruba 30 tisíc korun. Součástí dohody byla i případná kapitulace v případě konfliktu mezi oběma zeměmi.

✅Americké akcie posílily

Americké akcie v úterý posílily, k růstu přispěly příznivé výsledky maloobchodní společnosti Best Buy. Dow Jonesův index si připsal 1,18 procenta a uzavřel na 34.098,10 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 1,36 procenta na 4003,58 bodu a index Nasdaq Composite se zvýšil také o 1,36 procenta na 11.174,41 bodu.

Akcie prodejce elektroniky Best Buy posílily o téměř 13 procent. Čtvrtletní výsledky podniku překonaly očekávání analytiků, firma navíc zlepšila celoroční výhled. To zmírnilo obavy, že vysoká inflace povede ke slabým tržbám maloobchodníků v klíčové vánoční sezoně. Růst tak zaznamenaly také akcie dalších maloobchodních společností.

Akcie podniků z energetického sektoru těžily z růstu cen ropy na světových trzích. Akcie amerických ropných gigantů Exxon Mobil a Chevron si tak připsaly téměř tři procenta.

✅Stane se dnes