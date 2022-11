Bankéři mizí z Londýna do Itálie. Orlen znásobil čtvrtletní zisk | E15.cz

✅ Energetická krize vyšla Evropu na 700 miliard eur

Evropské vlády vydaly od loňského září už přes 700 miliard eur, tedy více než sedmnáct bilionů korun, na opatření související s energetickou krizí. Z toho 600 miliard eur připadá na státy Evropské unie a zbývajících sto miliard na Británii a Norsko. Vyplývá to z průzkumu bruselského think tanku Bruegel. Tato data by mohla popostrčit sedmadvacítku ke schválení cenového stropu na plyn. V severní části kontinentu se navíc v příštím týdnu očekává mimořádně chladné počasí.

✅ Pobrexitový exodus londýnských bankéřů pokračuje

Americká banka Goldman Sachs přesouvá část svých elitních zaměstnanců z Londýna do Milána, píše s odvoláním na své zdroje agentura Bloomberg. Důvodem je skutečnost, že Velká Británie již není součástí jednotného evropského trhu. Goldman Sachs krok potvrdila, odmítla však upřesnit, kolik bankéřů do Itálie přestěhuje. Pozice Londýna coby hlavního finančnického centra Evropy v poslední době upadá. Tamní burza například přišla tento měsíc o korunu největšího akciového trhu na kontinentu. Předstihla ji Paříž.

✅ Ruský miliardář Kerimov je opět vyšetřován ve Francii

Francouzské úřady zahájily čerstvé vyšetřování, které se týká majetku ruského oligarchy Sulejmana Kerimova a jeho rodiny. Policisté zjišťují, jak Kerimovova dcera získala čtyři luxusní nemovitosti na Francouzské Riviéře. Ty jsou spojovány s několik let starým případem praní špinavých peněz. Kerimov je ruský senátor a donedávna byl také většinovým akcionářem společnosti Poljus, která se zabývá těžbou zlata. Už v minulosti byl ve Francii obviněn z daňových úniků. Od začátku války na Ukrajině je jeho jméno na sankční listině Evropské unie.

✅ Polský PKN Orlen slaví mimořádné tržby i zisk

Největší polská petrochemická společnost PKN Orlen dosáhla ve třetím čtvrtletí čistého zisku 12,7 miliardy zlotých, asi 66 miliard korun. To je téměř čtyřikrát více než kolik vydělala ve stejném období v minulém roce. Podle zástupců Orlenu přispělo k růstu zisku letošní převzetí menšího domácího konkurenta Lotos. Tržby podniku se ve třetím kvartále zdvojnásobily na necelých 73 miliard zlotých. PKN Orlen působí i v Česku, kde vlastní holding Orlen Unipetrol nebo čerpací stanice Benzina.

